Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений, пишет Politeka.net.
В частности, на Бахмутском направлении украинские защитники отбили новые атаки врага вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
Кроме того, враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 12 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
В свою очередь боец 210-го отдельного специального батальона Берлинго сообщает, что украинским воинам удалось вернуть некоторые позиции. А некоторые, к сожалению, были потеряны.
"На дачах несколько позиций вернули, несколько потеряли", - сообщил "Бахмутский Балу", добавив, что враг бросил позиции благодаря артиллерии и "птичкам".
Ситуация в районе Клищиевки особо не изменилась, по его словам. Украинские защитники отбивают атаки россиян.
«Ребята на Ивановском держатся, побратим сообщил, что есть погибшие наши ребята, будьте осторожны, побратимы!», - призвал боец, сообщив, что оккупанты «передвигаются в нашем пикселе» и что некоторые позиции так и были потеряны.
Тем временем военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что на Бахмутском направлении враг пытается отбить утраченные позиции в направлении Ивановского. Бои очень интенсивные.
«У Богдановки враг не имел новых успехов. На флангах села продолжаются тяжелые бои на встречных курсах. В районе Клещиевки наши славные воины продолжают героически удерживать позиции, не давая оккупантам зацепиться как за высоты, так и за само село. В районе Спорного и Ивано-Дарьевки враг имел небольшие успехи тактического характера», - рассказал Мирошников.
Последние новости Украины:
Авиабомбами по больнице с людьми – данные о последствиях новых атак.
Новое контрнаступление в 2024-м - названо главное условие, от которого все зависит.