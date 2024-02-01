Российские захватчики пытаются отбить утраченные ранее позиции и способны ради этого на любую подлость.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

В частности, на Бахмутском направлении украинские защитники отбили новые атаки врага вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Кроме того, враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 12 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

В свою очередь боец ​​210-го отдельного специального батальона Берлинго сообщает, что украинским воинам удалось вернуть некоторые позиции. А некоторые, к сожалению, были потеряны.

"На дачах несколько позиций вернули, несколько потеряли", - сообщил "Бахмутский Балу", добавив, что враг бросил позиции благодаря артиллерии и "птичкам".

Ситуация в районе Клищиевки особо не изменилась, по его словам. Украинские защитники отбивают атаки россиян.

«Ребята на Ивановском держатся, побратим сообщил, что есть погибшие наши ребята, будьте осторожны, побратимы!», - призвал боец, сообщив, что оккупанты «передвигаются в нашем пикселе» и что некоторые позиции так и были потеряны.

Тем временем военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что на Бахмутском направлении враг пытается отбить утраченные позиции в направлении Ивановского. Бои очень интенсивные.

«У Богдановки враг не имел новых успехов. На флангах села продолжаются тяжелые бои на встречных курсах. В районе Клещиевки наши славные воины продолжают героически удерживать позиции, не давая оккупантам зацепиться как за высоты, так и за само село. В районе Спорного и Ивано-Дарьевки враг имел небольшие успехи тактического характера», - рассказал Мирошников.

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