Окупанти жорстоко атакували Харківщину, є перші дані про наслідки.

Російські загарбники вдарили по с. Великий Бурлук Куп’янського району, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.

Керовані авіабомби влучили на території цивільної лікарні.

Було евакуйовано десятки людей, з них п’ять - працівники закладу.

Чотирьом людям на місці надали першу медичну допомогу.

Внаслідок удару авіабомб пошкоджено фасад лікарні, дах, вилетіли шибки.

Згодом в Харківській ОВА додали, що всіх пацієнтів лікарні було евакуйовано, частину розміщено в інші заклади.

«Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом. Ліквідація наслідків російського терору триває», - повідомили в ОВА, опублікувавши також фото з місця атаки.

Крім того, окупанти вдарили по Харкову ворожими безпілотниками.

Зафіксоване влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району Харкова.

Про постраждалих наразі невідомо.

Останні новини України:

Нічний жах у Харкові - є поранені вулиці всіяні склом.

Новий контрнаступ у 2024-му - названо головну умову, від якої все залежить.

На фронті помітили дуже важливі зміни.