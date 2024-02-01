Російські загарбники вдарили по с. Великий Бурлук Куп’янського району, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.
Керовані авіабомби влучили на території цивільної лікарні.
Було евакуйовано десятки людей, з них п’ять - працівники закладу.
Чотирьом людям на місці надали першу медичну допомогу.
Внаслідок удару авіабомб пошкоджено фасад лікарні, дах, вилетіли шибки.
Згодом в Харківській ОВА додали, що всіх пацієнтів лікарні було евакуйовано, частину розміщено в інші заклади.
«Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом. Ліквідація наслідків російського терору триває», - повідомили в ОВА, опублікувавши також фото з місця атаки.
Крім того, окупанти вдарили по Харкову ворожими безпілотниками.
Зафіксоване влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району Харкова.
Про постраждалих наразі невідомо.
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