Российские захватчики ударили по с. Большой Бурлук Купянского района, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.
Управляемые авиабомбы попали на территории гражданской больницы.
Были эвакуированы десятки человек, из них пять - работники заведения.
Четверым людям на месте была оказана первая медицинская помощь.
В результате удара авиабомб поврежден фасад больницы, крыша, вылетели стекла.
Впоследствии в Харьковской ОВА добавили, что все пациенты больницы были эвакуированы, часть размещена в другие учреждения.
«Те, кому позволено по показаниям медиков, будут находиться на лечении амбулаторно с дополнительным медицинским обследованием и наблюдением. Ликвидация последствий российского террора продолжается», - сообщили в ОВА, опубликовав фото с места атаки.
Кроме того, оккупанты ударили по Харькову вражескими беспилотниками.
Зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры Основенского района Харькова.
О пострадавших пока неизвестно.
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