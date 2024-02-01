Оккупанты жестоко атаковали Харьковщину, есть первые данные о последствиях.

Российские захватчики ударили по с. Большой Бурлук Купянского района, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.

Управляемые авиабомбы попали на территории гражданской больницы.

Были эвакуированы десятки человек, из них пять - работники заведения.

Четверым людям на месте была оказана первая медицинская помощь.

В результате удара авиабомб поврежден фасад больницы, крыша, вылетели стекла.

Впоследствии в Харьковской ОВА добавили, что все пациенты больницы были эвакуированы, часть размещена в другие учреждения.

«Те, кому позволено по показаниям медиков, будут находиться на лечении амбулаторно с дополнительным медицинским обследованием и наблюдением. Ликвидация последствий российского террора продолжается», - сообщили в ОВА, опубликовав фото с места атаки.

Кроме того, оккупанты ударили по Харькову вражескими беспилотниками.

Зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры Основенского района Харькова.

О пострадавших пока неизвестно.

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