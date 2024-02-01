В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения «Group 13» Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер «ивановец» черноморского флота России, пишет Politeka.net со ссылкой на украинскую разведку.

Судя по опубликованным кадрам, взрыв был такой силы, что в небо поднялось огненное облако.

Судно окупантов находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

Отмечается, что в результате прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением — «ивановец» дал крен на корму и затонул.

По предварительным данным, спасательно-розыскная операция успехов не имела.

Стоимость корабля составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов.

Отметим, что летом прошлого года именно этот катер ЧФ РФ "Ивановец" провел ракетные стрельбы по кораблю-мишени, используя сверхзвуковые крылатые ракеты П-270 "Москит".

"В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж ракетного катера "Ивановец" выполнил боевую стрельбу противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря", - говорилось в сообщении оккупантов.

"Ивановец" – большой ракетный катер проекта 12411 «Молния», предназначенный для уничтожения боевых надводных кораблей противника, десантных и транспортных средств и судов в море, пунктах базирования, морских группировок и их прикрытия, а также для прикрытия своих кораблей и судов от надводных и судов воздушных угроз.

Экипаж катера – 40 человек.

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