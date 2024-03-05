В сети появились кадры поражения российского корвета "Сергей Котов" в оккупированном Крыму.

В ГУР уже подтвердили уничтожение российского корабля "Сергей Котов".

По словам разведчиков, взрыв был настолько сильный, что корабль уничтожен.

О восстановлении корабля не может идти речь.

Ранее паблики сообщили о ночной атаке украинских морских беспилотников на корабль ЧФ России "Сергей Котов" возле временно оккупированной Керчи.

О судьбе экипажа пока не сообщается. На борту могло находиться до 80 человек.

«Ночью в районе Керчи как шаг доброй воли пошел ко дну российский патрульный корабль «Сергей Котов». Экипаж корабля составлял до 80 человек…», - комментировал событие блогер и журналист Денис Казанский.

"Сергей Котов" – модульный патрульный корабль проекта 22160. Это один из новейших кораблей в военно-морском флоте РФ. Его спустили на воду в 2021 году и стал четвертым кораблем в серии, пополнив ряды Черноморского флота России.

Полное водоизмещение — 1800 тонн, автономность плавания в пределах 60 суток.

"Сергей Котов" оснащен новейшим радиолокационным комплексом "Позитив-МК", работающим в активном и пассивном режимах.

Благодаря модульной конструкции корабля есть возможность установки контейнерного вооружения, в частности крылатых ракет "Калибр", или Х-35.

Летом 2023 года морские дроны уже совершали атаку на корабль «Сергей Котов», но тогда она была безуспешной.

«Теперь экипаж у Кобзона»,

«ВСУ, браво!»,

«Перешел в подводный флот»,

«Уже полное дно.. аналоговнет»,

"Экипаж также перешел на подводную службу?", - комментируют потопление корабля "Сергей Котов" пользователи соцсетей.

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Также напомним, что польские фермеры пробили очередное дно.