За последние часы российские захватчики уничтожили многоэтажки в трех городах Украины.

Так, поздно вечером оккупанты ракетой ударили по Мирнограду в Донецкой области, пишет Politeka.net со ссылкой на МВД Украины.

В результате этого удара частично разрушен пятиэтажный дом. Два человека погибли, - их тела деблокировали из-под завалов спасатели. Еще 6 человек спасены из-под завалов, из них 1 ребенок. 4 человека ранены.

Кроме того, ночью изверги ударили по пятиэтажке в Сумах.

Уничтожено около полутора десятков квартир, тушение пожара продолжается. Спасти удалось 10 человек, пострадали по меньшей мере 8 жителей.

«Среди пропавших без вести могут быть еще три человека», - говорится в сообщении.

Тем временем в Кривом Роге возросло количество жертв ракетного удара до 4 человек – в медицинском заведении скончалась женщина. Общее количество погибших и пострадавших – более полусотни.

Установлено, что более 300 квартир было повреждено, более 20 многоэтажек, 2 садика, 2 школы, предприятие, админздание, магазин и другие объекты. Обследования продолжаются.

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