У ЗСУ є важливі просування, з’явилися подробиці, як змінилася ситуація на передовій і що станеться, якщо ворог дійде до Часового Яру.

Згідно з останніми даними Генштаба ЗСУ, минулої доби відбулося понад 70 бойових зіткнень.

Так, на Лиманському напрямку нашими воїнами відбиті атаки противника в районах Білогорівка Луганської області, Григорівка та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбиті нові атаки окупантів в районах Кліщіївки, Андріївки, Ступочки та східніше Часового Яру.

Бої продовжуються на Авдіївському та інших напрямках.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що ЗСУ трохи просунулися на північний захід від Бахмута. Так, відео з геолокацією, опубліковане 6 березня, показує, що українські війська просунулися в поле на північ від Богданівки (на північний захід від Бахмута).

Також з’явилися деякі подробиці з Авдіївського напрямку

«У Бердичах наші воїни нищать багато ворогів. Кожні кілька годин окупанти роблять "наскок". Переважно вдається відбивати, але зрозуміло що в таких умовах деінде доводиться відходити. Я не знаю, як досі вдається тримати частини Орлівки та Тоненького, але це вже межою. Навіть якщо це невеликі частини цих селищ, від яких давно нічого цілого не залишилося», - підкреслив військовий кореспондент Богдан Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

За словами кореспондента, цей рубіж оборони все ще тримається, не дивлячись ні на що.

«Те, що ворог планував захопити за день, тримається другий тиждень», - зазначив Мірошніков.

Додамо, що командир роти "Ахіллес" 92-ї бригади Юрій Федоренко розповів, що на Бахмутському напрямку російські військові тиснуть в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, біля двох останніх населених пунктів російська армія не має успіху. Армія РФ два тижні тому зафіксувались на околицях Іванівського, але подальшого успіху там не має.

Також Федоренко підкреслив, що Часів Яр – це панівна висота і в разі, якщо противник окупує це місто, він зможе взяти під вогневий вплив своїх артилерійських засобів Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ.

Останні новини України:

Квартири у вогні: окупанти скинули авіабомбу на житлову абагатоповерхівку.

Вибух був дуже сильний: епічні кадри знищення ще одного російського корабля.

Окупанти наближаються до ще одного міста і готують резерви.