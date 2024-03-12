У ВСУ есть важные продвижения, появились подробности, как изменилась ситуация на передовой и что произойдет, если враг дойдет до Временного Яра.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло более 70 боевых столкновений.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены атаки противника в районах Белогоровка Луганской области, Григоровка и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении отбиты новые атаки оккупантов в районах Клещеевки, Андреевки, Ступочки и восточнее Часового Яра.

Бои продолжаются на Авдеевском и других направлениях.

Тем временем аналитики Института изучения войны сообщают, что ВСУ немного продвинулись северо-западнее Бахмута. Так, видео с геолокацией, опубликованное 6 марта, показывает, что украинские войска продвинулись в поле к северу от Богдановки (к северо-западу от Бахмута).

Также появились некоторые подробности с Авдеевского направления.

«В Бердичах наши воины уничтожают много врагов. Каждые несколько часов оккупанты делают "наскок". Преимущественно удается отбивать, но понятно, что в таких условиях кое-где приходится отходить. Я не знаю, как до сих пор удается держать часть Орловки и Тоненького, но это уже пределом. Даже, если это небольшие части этих поселков, от которых давно ничего не осталось», - подчеркнул военный корреспондент Богдан Мирошников в своем телеграмм-канале.

По словам корреспондента, этот рубеж обороны все еще держится, несмотря ни на что.

"То, что враг планировал захватить за день, держится вторую неделю", - отметил Мирошников.

Добавим, что командир роты "Ахиллес" 92-й бригады Юрий Федоренко рассказал, что на Бахмутском направлении российские военные давят в районах Ивановского, Клещиевки и Андреевки, около двух последних населенных пунктов российская армия не имеет успеха. Армия РФ две недели назад зафиксировались в окрестностях Ивановского, но дальнейшего успеха там не имеет.

Также Федоренко подчеркнул, что Часов Яр – это господствующая высота и в случае, если противник оккупирует этот город, он сможет взять под огневое влияние своих артиллерийских средств Константиновку, Дружковку, Краматорск.

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