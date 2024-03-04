Ворог продовжує наступальні дії, навколо ще одного населеного пункту ситуація стрімко погіршується.

Згідно з новим звітом Генштабу ЗСУ, минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Страшні бої продовжуються на Авдіївському, Бахмутському, Куп’янському, Лиманському та інших напрямках.

«Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», - йдеться у звіті.

У свою чергу аналітики DeepState, аналізюучи ситуацію на Сватівському напрямку, зазначають, що Сили Оборони досягли певного успіху біля Табаївки.

«Відбито атаки ворога в районі Синьківки. Східніше Ямполівки та Тернів тривають зіткнення. Загалом активність ворога в смузі ОТУ "Лиман" суттєво спала, ворог провів ротацію підрозділів», - повідомляють експерти, попереджаючи, що ворог активізуєтсья найближчим часом.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступальні дії в Богданівці та Іванівському.

«Якщо в першому селі ситуацію можна назвати відносно стабільною, то в другому ситуація вкрай погана і цілком може закінчитися втратою села. Ворог готує резерви для спроби підійти впритул до Часового Яру», - повідомили аналітики.

За словами експертів, ворог активізувався й північніше Кліщіївки.

На Авдіївському напрямку ворог наступає в Бердичах, але атаки відбито.

Тим часом у Орлівці триває накопичення живої сили противника для нарощування тиску і захоплення решти села.

Аналітики також повідомляють, що між Тоненьким і Орлівкою противник дещо покращив своє тактичне положення, тривають постійні бої в Первомайському та околицях.

Спроби ворога зайти в Красногорівку було успішно зупинено, але окупанти посилили тиск на Новомихайлівку і продовжують закріплятися у руїнах.

«Вибити їх звідти при такій лінії зіткнення буде практично нереально», - констатують аналітики.

За словами експертів, впродовж березня у росіян вистачить сил зберігати темпи наступальних дій.

Тим часом керівник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» повідомив, що жорстокі бої поблизу Бахмута тривають вже в межах села Іванівське.

Цю інформацію також підвтердив військовослужбовець і автор каналу «Бахмутський демон». За його словами, окупанти дійсно вже в частині Іванівського.

За його словами, росіяни намагаються рухатись до Часового Яру, йдуть важкі бої.

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