Согласно новому отчету Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.

Страшные бои продолжаются на Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Лиманском и других направлениях.

«Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта», - говорится в отчете.

В свою очередь аналитики DeepState, анализируя ситуацию на Сватовском направлении, отмечают, что Силы Обороны добились определенного успеха возле Табаевки.

«Отбиты атаки врага в районе Синьковки. Восточнее Ямполевки и Тернов продолжаются столкновения. В целом активность врага в полосе ОТУ "Лиман" существенно спала, враг провел ротацию подразделений», - сообщают эксперты, предупреждая, что враг активизируется в ближайшее время.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия в Богдановке и Ивановском.

«Если в первом селе ситуацию можно назвать относительно стабильной, то во втором ситуация крайне плохая и вполне может закончиться потерей села. Враг готовит резервы для попытки подойти вплотную к Часовому Яру», – сообщили аналитики.

По словам экспертов, враг активизировался и севернее Клещиевки.

На Авдеевском направлении враг наступает в Бердичах, но атаки отбиты.

Тем временем в Орловке продолжается накопление живой силы противника для наращивания давления и захвата остальной части села.

Аналитики также сообщают, что между Тоненьким и Орловкой противник несколько улучшил свое тактическое положение, продолжаются постоянные бои в Первомайском и окрестностях.

Попытки врага зайти в Красногоровку были успешно остановлены, но оккупанты усилили давление на Новомихайловку и продолжают закрепляться в руинах.

"Выбить их оттуда при такой линии столкновения будет практически нереально", - констатируют аналитики.

По словам экспертов, в течение марта у россиян хватит сил сохранять темпы наступательных действий.

Тем временем руководитель пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» сообщил, что жестокие бои вблизи Бахмута продолжаются уже в пределах села Ивановское.

Эту информацию также подтвердил военнослужащий и автор канала Бахмутский демон. По его словам, оккупанты действительно уже в части Ивановского.

По его словам, россияне пытаются двигаться к Временному Яру, идут тяжелые бои.

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