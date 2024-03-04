Враг продолжает наступательные действия, вокруг еще одного населенного пункта ситуация стремительно ухудшается.

Согласно новому отчету Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.

Страшные бои продолжаются на Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Лиманском и других направлениях.

«Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта», - говорится в отчете.

В свою очередь аналитики DeepState, анализируя ситуацию на Сватовском направлении, отмечают, что Силы Обороны добились определенного успеха возле Табаевки.

«Отбиты атаки врага в районе Синьковки. Восточнее Ямполевки и Тернов продолжаются столкновения. В целом активность врага в полосе ОТУ "Лиман" существенно спала, враг провел ротацию подразделений», - сообщают эксперты, предупреждая, что враг активизируется в ближайшее время.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия в Богдановке и Ивановском.

«Если в первом селе ситуацию можно назвать относительно стабильной, то во втором ситуация крайне плохая и вполне может закончиться потерей села. Враг готовит резервы для попытки подойти вплотную к Часовому Яру», – сообщили аналитики.

По словам экспертов, враг активизировался и севернее Клещиевки.

На Авдеевском направлении враг наступает в Бердичах, но атаки отбиты.

Тем временем в Орловке продолжается накопление живой силы противника для наращивания давления и захвата остальной части села.

Аналитики также сообщают, что между Тоненьким и Орловкой противник несколько улучшил свое тактическое положение, продолжаются постоянные бои в Первомайском и окрестностях.

Попытки врага зайти в Красногоровку были успешно остановлены, но оккупанты усилили давление на Новомихайловку и продолжают закрепляться в руинах.

"Выбить их оттуда при такой линии столкновения будет практически нереально", - констатируют аналитики.

По словам экспертов, в течение марта у россиян хватит сил сохранять темпы наступательных действий.

Тем временем руководитель пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» сообщил, что жестокие бои вблизи Бахмута продолжаются уже в пределах села Ивановское.

Эту информацию также подтвердил военнослужащий и автор канала Бахмутский демон. По его словам, оккупанты действительно уже в части Ивановского.

По его словам, россияне пытаются двигаться к Временному Яру, идут тяжелые бои.

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