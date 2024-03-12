Вночі 12 березня ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район м. Куп’янська, пише Politeka.net з посиланням на ДСНС.

Внаслідок удару стались руйнації у 5-поверховому житловому будинку, спалахнули пожежі.

«Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання у іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 кв.м», - повідомили рятувальники.

На даний момент вогонь вдалося загасити. На щастя, внаслідок удару немає жертв і постраждалих.

Додамо, раніше стало відомо, що РФ масово випускатиме нові авіабомби.

Експерти ISW зазначають, що вдосконалені керовані авіабомби UMPB D-30SN є перетвореною версією некерованих авіабомб ФАБ радянських часів.

Напередодні українське командування зазначало, що ворожа авіація завдала удару по Мирнограду, використовуючи модернізовані бомби.

«Початкова інформація була, що ворог застосував ЗРК С-300. Однак, за уточненою інформацією, яка надійшла від Нацполіції, в цьому обстрілі росіяни застосували три одиниці – плануючі авіабомби УМПБ Д-30СН. Це вже йдеться про новий етап розвитку їхніх КАБів, ФАБів", – повідомляв речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

Останні новини України:

Ворог ввоодить додаткові резерви: на якому напрямку.

Вибух був дуже сильний: епічні кадри знищення ще одного російського корабля.

Окупанти наближаються до ще одного міста і готують резерви.