Російські загарбники намагаються просунутися далі, але зіштовхнулись з несподіваними проблемами.

Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

Так, на Бахмутському напрямку, силами оборони відбиті атаки противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та східніше Часового Яру Донецької області.

Тим часом на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 17 атак ворога в районах Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати окупанта в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного, де ворог за підтримки авіації, майже тридцять разів намагався прорвати оборону наших військ.

Жорстокі бої йдуть і на інших напрямках.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє, що на Авдіївському напряму ситуація залишаєтсья складною.

«Невелику частину Орлівки та більшу частину Бердичів вдається тримати. В останньому селищі окупанти намагаються просунутися вздовж вул. Садової. Трохи мали успіхів. З Тоненьким все дуже складно. Первомайське, Невельське - постійні, але безуспішні штурми ворога», - зазначив Мірошніков в своєму телеграм-каналі.

За його словами, ворог почав вводити додаткові резерви у напрямку Бердичів, які були розгорнуті приблизно тиждень тому.

«Але справа в тому, що вони призначалися для прориву на Уманське-Новоселівку Першу. Тобто окупант вимушений завчасно кидати підготовлені резерви, щоб "вирішити" поточні питання, вже без розуміння перспективи початкового задуму», - пояснив військовий кореспондент.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські окупаційні війська зіштовхнулись з незвичною проблемою через активну роботу пропаганди у РФ.

Так, суттєва кількість новоприбулих російських військовослужбовців-контрактників мають нереалістично оптимістичні упередження щодо бойових дій в Україні та прибувають на схід України з повною впевненістю в тому, що російські війська легко перемагають у бою. Російські військові блогери жаліються, що такі вояки не хочуть вчитися воювати, оскільки, оброблені пропагандою, впевнені, що повітряні сили забезпечать підтримку, а колишні ув’язнені, відправлені на війну, переможуть ЗСУ.

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