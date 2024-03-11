Российские захватчики пытаются продвинуться дальше, но столкнулись с неожиданными проблемами.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.

Так, на Бахмутском направлении, силами обороны отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и восточнее Часового Яра Донецкой области.

Тем временем на Авдеевском направлении, нашими защитниками отбиты 17 атак врага в районах Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать оккупанта в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного, где враг при поддержке авиации почти тридцать раз пытался прорвать оборону наших войск.

Жестокие бои идут и на других направлениях.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что на Авдеевском направлении ситуация остается сложной.

«Небольшую часть Орловки и большую часть Бердичева удается держать. В последнем поселке оккупанты пытаются продвинуться вдоль ул. Садовой. Немного имели успехов. С Тоненьким все очень сложно. Первомайское, Невельское – постоянные, но безуспешные штурмы врага», – отметил Мирошников в своем телеграмм-канале.

По его словам, враг начал вводить дополнительные резервы в направлении Бердичев, которые были развернуты примерно неделю назад.

«Но дело в том, что они предназначались для прорыва на Уманское-Новоселовку Первую. То есть, оккупант вынужден заранее бросать подготовленные резервы, чтобы "решить" текущие вопросы, уже без понимания перспективы первоначального замысла», - пояснил военный корреспондент.

Тем временем аналитики Института изучения войны отмечают, что российские оккупационные войска столкнулись с необычной проблемой из-за активной работы пропаганды в РФ.

Так, существенное количество вновь прибывших российских военнослужащих-контрактников имеют нереалистически оптимистичные предубеждения по поводу боевых действий в Украине и прибывают на восток Украины с полной уверенностью в том, что российские войска легко побеждают в бою. Российские военные блоггеры жалуются, что такие вояки не хотят учиться воевать, поскольку обработанные пропагандой уверены, что воздушные силы обеспечат поддержку, а бывшие заключенные, отправленные на войну, победят ВСУ.

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