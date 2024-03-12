Ночью 12 марта вражеская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район Купянска, пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС.
В результате удара произошли разрушения в 5-этажном жилом доме, вспыхнули пожары.
«Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одно жилье в другом подъезде здания. Общая площадь пожаров составила 150 кв.м», – сообщили спасатели.
На данный момент огонь удалось потушить. К счастью, в результате удара нет жертв и пострадавших.
Ранее стало известно, что РФ будет массово выпускать новые авиабомбы.
Эксперты ISW отмечают, что усовершенствованные управляемые авиабомбы UMPB D-30SN являются преобразованной версией неуправляемых авиабомб ФАБ советских времен.
Накануне украинское командование отмечало, что вражеская авиация нанесла удар по Мирнограду, используя модернизированные бомбы.
«Начальная информация была, что враг применил ЗРК С-300. Однако, по уточненной информации, поступившей от Нацполиции, в этом обстреле россияне применили три единицы – планирующие авиабомбы УМПБ Д-30СН. Это уже речь идет о новом этапе развития их КАБов, ФАБов», – сообщал спикер объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой.
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