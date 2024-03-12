Ночью 12 марта вражеская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район Купянска, пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС.

В результате удара произошли разрушения в 5-этажном жилом доме, вспыхнули пожары.

«Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одно жилье в другом подъезде здания. Общая площадь пожаров составила 150 кв.м», – сообщили спасатели.

На данный момент огонь удалось потушить. К счастью, в результате удара нет жертв и пострадавших.

Ранее стало известно, что РФ будет массово выпускать новые авиабомбы.

Эксперты ISW отмечают, что усовершенствованные управляемые авиабомбы UMPB D-30SN являются преобразованной версией неуправляемых авиабомб ФАБ советских времен.

Накануне украинское командование отмечало, что вражеская авиация нанесла удар по Мирнограду, используя модернизированные бомбы.

«Начальная информация была, что враг применил ЗРК С-300. Однако, по уточненной информации, поступившей от Нацполиции, в этом обстреле россияне применили три единицы – планирующие авиабомбы УМПБ Д-30СН. Это уже речь идет о новом этапе развития их КАБов, ФАБов», – сообщал спикер объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой.

Последние новости Украины:

Враг вводит дополнительные резервы: на каком направлении.

Взрыв был очень сильный: эпические кадры уничтожения еще одного российского корабля.

Оккупанты приближаются к еще одному городу и готовят резервы.