Российские захватчики продолжают наступать и, к сожалению, имеют новые успехи.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки произошло более 70 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

Более десяти новых атак, в частности, отбиты на Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское.

Более тридцати раз враг пытался прорвать оборону наших войск на Новопавловском направлении. Там Силы обороны продолжают сдерживать оккупанты в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы.

На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Жестокие бои продолжаются и на других участках фронта.

В свою очередь аналитики Института изучения войны констатируют, что оккупанты незначительно продвинулись к северо-западу и западу от Авдеевки на фоне позиционных боев.

Так, рашисты продвинулись северо-западнее Тоненького и, по заявлениям россиян, продвинулись вдоль улицы Центральной в этом населенном пункте.

Позиционные бои продолжаются у Александрополя, Новобахмутовки, Бердичева и Орловки, Тоненького, Первомайского и Невельского.

О продвижении россиян также сообщили аналитики Deep State:

«Враг продвинулся в Орловке и возле Вербового. Продолжаются боевые действия у Роботиного, Вербового и Горьковского».

По словам военного корреспондента Богдана Мирошникова, самая тяжелая ситуация в Орловке и Тоненьком.

«Враг продвинулся в Первомайском, Орловке, Тонечком, Бердичах и восточнее Невельского. Самая тяжелая ситуация – это Орловка и Тоненькое. В обеих селах зона нашего контроля сузилась до такой конфигурации, что дальше что-то сделать будет трудно.

В Бердичах враг теряет больше своей пехоты, потому что несколько дней назад они включили режим "безлимит" относительно своих мясных штурмов, подкрепленными свежими резервами», - сообщил Мирошников в своем телеграмм-канале.

По его словам, нечто подобное сейчас происходит и у Невельского, потому что враг очень хочет прорваться в Красногоровку на соседнем направлении.

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