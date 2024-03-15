Російські окупанти залучають тактичні й оперативні резерви для наступальних дій на Лиманському напрямку, поблизу Бахмута, а також на інших ділянках фронту.

Минулої доби, згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, відбулося майже 80 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 16 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону.

Десятки нових атак відбулося на Авдіївському напрямку. Бої продовжуються зокрема в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

Саме на цьому напрямку противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, щоденно окупанти кидають в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку.

"Наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV дронів і дронів зі скидами. Авіація противника періодично наносить удари КАБами з відстані 40 - 50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ", - повідомив Сирський.

Жорстокі бої йдуть на Новопавлівському напрямку, де ворог, за підтримки авіації, також десятки разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Херсонському напрямку ворог також не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

«Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», - йдеться новому звіті Генштаба ЗСУ.

У свою чергу військові аналітики зазначають, що російське військове командування залучає тактичні й оперативні резерви для наступальних дій на Лиманському напрямку, поблизу Бахмута, а також на заході та південному заході Донецької області.

За їхніми словами, багато резервістів були призначені для російського прориву української оборони, а не обов'язково для підтримки поточних російських наступальних операцій, спрямованих проти стабілізації оборонних позицій України.

Крім того, за даними аналітиків Deep State, ворог просунувся біля Шевченко. Тривають бої біля Вербового та Орлівки.

Однак загалом ситуація покращилася і стабілізувалася, якщо порівнювати з лютим.

«Як і було відомо восени, ворог сконцентрує головні сили у напрямку Покровськ-Курахове. Поставлені терміни та задачі було провалено», - зазначають у Deep State, додаючи, що хоч росіянам і вдалося захопити Авдіївку.

На думку аналітиків, надалі російські загарбники спробують виправити ситуацію, спробувавши перейти річку Дурну та дотягнути до берега річки Вовча.

«Загалом, ситуація за останні тижні покращилася і стабілізувалася, особливо якщо порівнювати з першою половиною лютого», - підкреслюють у Deep State.

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