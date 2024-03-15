Российские оккупанты привлекают тактические и оперативные резервы для наступательных действий на Лиманском направлении, вблизи Бахмута, а также на других участках фронта.

За прошедшие сутки, согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, произошло почти 80 боевых столкновений.

На Лиманском направлении украинскими воинами отбиты 16 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где оккупанты, при поддержке авиации, пытались прорвать оборону.

Десятки новых атак произошло на Авдеевском направлении. Бои продолжаются, в частности, в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненько, Первомайское Донецкой области.

Именно на этом направлении противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ежедневно оккупанты бросают в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке.

"Наступательные действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV дронов и дронов со сбросами. Авиация противника периодически наносит удары КАБами с расстояния 40 - 50 км, артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка прикрываются средствами РЭБ", - сообщил Сырский.

Жестокие бои идут на Новопавловском направлении, где враг при поддержке авиации также десятки раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Херсонском направлении враг также не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

«В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта», - говорится в новом отчете Генштаба ВСУ.

В свою очередь, военные аналитики отмечают, что российское военное командование привлекает тактические и оперативные резервы для наступательных действий на Лиманском направлении, близ Бахмута, а также на западе и юго-западе Донецкой области.

По их словам, многие резервисты были предназначены для российского прорыва украинской обороны, а не обязательно для поддержки текущих наступающих российских операций, направленных против стабилизации оборонных позиций Украины.

Кроме того, по данным аналитиков Deep State, враг продвинулся у Шевченко. Продолжаются бои у Вербового и Орловки.

Однако в целом ситуация улучшилась и стабилизировалась, если сравнивать с февралем.

«Как и было известно осенью, враг сконцентрирует главные силы в направлении Покровска-Курахово. Поставленные сроки и задачи были провалены», - отмечают в Deep State, добавляя, что хоть россиянам и удалось захватить Авдеевку.

По мнению аналитиков, в дальнейшем российские захватчики попытаются исправить ситуацию, попытавшись перейти реку Дурну и дотянуть до берега реки Волчья.

«В целом ситуация за последние недели улучшилась и стабилизировалась, особенно если сравнивать с первой половиной февраля», - подчеркивают в Deep State.

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