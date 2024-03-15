Сьогодні вночі російські загарбники здійснили чергову повітряну атаку на столицю України.

Цього разу зброєю нападу були ударні БпЛА "Shahed", які були запущені ворогом з курської обл., рф., пише Politeka.net з посиланням на КМВА.

На Київ дрони ворога заходили із північного напрямку.

«Повітряна тривога в столиці тривала майже годину. Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА "Shahed" противника, які прямували на Київ - приблизно півтора десятка - були уражені ще на підступах до міста!», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними оперативного зведення - у столиці без жертв та руйнувань.

У свою чергу Повітряні сили ЗС України повідомляють, що у ніч на 15 березня окупанти ударили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

В результаті бойової роботи збито 27 «шахедів» у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей.

Додамо, що вночі під Києвом гриміли вибухи.

«Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», - закликали в КМВА.

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