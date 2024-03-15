На этот раз оружием нападения были ударные БПЛА "Shahed", которые были запущены врагом из курской обл., РФ, пишет Politeka.net со ссылкой на КГВА.

В Киев дроны врага заходили с северного направления.

«Воздушная тревога в столице длилась почти час. Силами и средствами противовоздушной обороны все БПЛА "Shahed" противника, направлявшиеся на Киев - примерно полтора десятка - были поражены еще на подступах к городу!», - говорится в сообщении.

По предварительным данным оперативной постройки - в столице без жертв и разрушений.

В свою очередь Воздушные силы ВС Украины сообщают, что в ночь на 15 марта оккупанты ударили 7 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине и Донетчине, одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Полтавщине и 27 ударными БпЛА типа «Shahed».

В результате боевой работы сбиты 27 «шахедов» в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и областей.

Добавим, что ночью под Киевом гремели взрывы.

«Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!», – призвали в КМВА.

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