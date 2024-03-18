Вночі ворог завдав цинічного ракетного удару по пожежній частині, з’явилися подробиці про наслідки.

Вночі ворог завдав ракетних ударів по прикордонному населеному пункту Харківської області, пише Politeka.net посиланням на ДСНС України.

У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини.Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі.

«На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місці», - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, раніше Одещина простилась з рятувальником, який загинув унаслідок ракетного удару 15 березня. 29-річного водія-пожежника Дениса Колеснікова провели в останню путь у рідному селі Білгород-Дністровського району.

«Практично всі в місті його знали, в кожній частині. Всі знали, як гарну людину», - кажуть про Колеснікова.

Додамо, що кількість загиблих від удару по Одесі 15 березня зросла до 21.

Ще понад 70 осіб отримали поранення, є «важкі».

Росіяни вдарили ракетою по Одесі, а потім атакували знову, коли на місце приїхали рятувальники і бригади «швидкої» допомоги.

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