В місті Одеса збільшується кількість жертв і постраждалих внаслідок нових атак з боку російських окупантів.

Спочатку стало відомо, що внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце.

«Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога», - повідомляли в ОВА.

Але згодом стало відомо, що жертвами атаки стали восьмеро людей. Але, на жаль, і ця страшна цифра зросла.

«Внаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник. Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення», - повідомляли в ОВА, публікуючи страшні кадри з місця удару.

Завтра, 16 березня, в Одесі та області буде оголошена жалоба.

"Російський терор Одеси - це ознака слабкості ворога, який воює з цивільними українцями у той час, коли не може гарантувати безпеку людям на власній території", - висловився про безжальний удар по Одесі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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