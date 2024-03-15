В городе Одесса увеличивается количество жертв и пострадавших в результате новых атак со стороны российских оккупантов.

Сначала стало известно, что в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, после первого взрыва приехавшие оказывать помощь на место.

«Среди медиков и спасателей также тяжело ранены. Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщали в ОВА.

Но впоследствии стало известно, что жертвами атаки стали восемь человек. Но, к сожалению, и эта страшная цифра выросла.

«В результате российской ракетной атаки погибли 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель. Еще 46 человек, в том числе семеро сотрудников ГСЧС, получили ранения», - сообщали в ОВА, публикуя страшные кадры с места удара.

Завтра, 16 марта, в Одессе и области будет объявлен траур.

"Российский террор Одессы – это признак слабости врага, который воюет с гражданскими украинцами в то время, когда не может гарантировать безопасность людям на собственной территории", – высказался о безжалостном ударе по Одессе глава Офиса президента Андрей Ермак.

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