Ночью враг нанес циничный ракетный удар по пожарной части, появились подробности о последствиях.

Ночью враг нанес ракетные удары по пограничному населенному пункту Харьковской области, пишет Politeka.net ссылкой на ГСЧС Украины.

В результате удара повреждения получило здание пожарной части. Кроме того, повреждены 4 пожарно-спасательные автомобили.

«На дежурстве в пожарном депо находились 11 спасателей, из которых один получил травму руки. Это водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения. Медицинская помощь ему была оказана на месте», - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее Одесчина простилась со спасателем, погибшим в результате ракетного удара 15 марта. 29-летнего водителя-пожарного Дениса Колесникова провели в последний путь в родном селе Белгород-Днестровского района.

«Практически все в городе его знали, в каждой части. Все знали, как хорошего человека», - говорят о Колесникове.

Добавим, что число погибших от удара по Одессе 15 марта выросло до 21 марта.

Еще более 70 человек получили ранения, есть тяжелые.

Россияне ударили ракетой по Одессе, а затем атаковали снова, когда на место приехали спасатели и бригады скорой помощи.

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