Ночью враг нанес ракетные удары по пограничному населенному пункту Харьковской области, пишет Politeka.net ссылкой на ГСЧС Украины.
В результате удара повреждения получило здание пожарной части. Кроме того, повреждены 4 пожарно-спасательные автомобили.
«На дежурстве в пожарном депо находились 11 спасателей, из которых один получил травму руки. Это водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения. Медицинская помощь ему была оказана на месте», - сообщили в ГСЧС.
Напомним, ранее Одесчина простилась со спасателем, погибшим в результате ракетного удара 15 марта. 29-летнего водителя-пожарного Дениса Колесникова провели в последний путь в родном селе Белгород-Днестровского района.
«Практически все в городе его знали, в каждой части. Все знали, как хорошего человека», - говорят о Колесникове.
Добавим, что число погибших от удара по Одессе 15 марта выросло до 21 марта.
Еще более 70 человек получили ранения, есть тяжелые.
Россияне ударили ракетой по Одессе, а затем атаковали снова, когда на место приехали спасатели и бригады скорой помощи.
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