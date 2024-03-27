Сьогодні російська федерація завдала чергового удару по Харкову, пошкоджені пʼятиповерхові будинки та інститут невідкладної хірургії.

Сьогодні, 27 березня, Харковом прогриміли вибухи, що призвели до загибель та поранень. Мер міста, Ігор Терехов, підтвердив цю інформацію, висловивши сум і стурбованість.

"Було завдано удару по житловому мікрорайону Харкова, що призвело до жертв серед мирного населення. Це страшний акт насильства проти українців", - зауважив Терехов.

Олег Синегубов, голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації (ХОВА), повідомив, що окупанти здійснили два удари по Шевченківському району міста.

"Встановлюється тип озброєння, використаного під час атаки", - додав він.

Зараз на місці події працюють рятувальні служби та інші відповідні установи, щоб надати допомогу постраждалим та відновити пошкоджену інфраструктуру.

Серед поранених у Харкові — четверо дітей, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. За його даними, поранені щонайменше 10 людей. Також наразі є інформація про 1 загиблого.

Раніше Politeka також писала про нові страшні вибухи на території України, які відбулися позаминулої ночі. За даними Повітряних сил ЗС України, ворог атакував 12-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда – Крим та Курської області – рф., а також двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини. Як відомо, вдалося збити усі 12 «Шахедів». У то же час, згідно з неофіційними даними, ворожі ракети вибухнули у Покровському районі Донецької області. Також було чутно вибухи у Харкові та на Дніпропетровщині.

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