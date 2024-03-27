Сьогодні, 27 березня, Харковом прогриміли вибухи, що призвели до загибель та поранень. Мер міста, Ігор Терехов, підтвердив цю інформацію, висловивши сум і стурбованість.
"Було завдано удару по житловому мікрорайону Харкова, що призвело до жертв серед мирного населення. Це страшний акт насильства проти українців", - зауважив Терехов.
Олег Синегубов, голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації (ХОВА), повідомив, що окупанти здійснили два удари по Шевченківському району міста.
"Встановлюється тип озброєння, використаного під час атаки", - додав він.
Зараз на місці події працюють рятувальні служби та інші відповідні установи, щоб надати допомогу постраждалим та відновити пошкоджену інфраструктуру.
Серед поранених у Харкові — четверо дітей, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. За його даними, поранені щонайменше 10 людей. Також наразі є інформація про 1 загиблого.
Раніше Politeka також писала про нові страшні вибухи на території України, які відбулися позаминулої ночі. За даними Повітряних сил ЗС України, ворог атакував 12-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда – Крим та Курської області – рф., а також двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини. Як відомо, вдалося збити усі 12 «Шахедів». У то же час, згідно з неофіційними даними, ворожі ракети вибухнули у Покровському районі Донецької області. Також було чутно вибухи у Харкові та на Дніпропетровщині.
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