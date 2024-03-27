Сегодня российская федерация нанесла очередной удар по Харькову, повреждены пятиэтажные дома и институт неотложной хирургии.

Сегодня, 27 марта, по Харькову прогремели взрывы, повлекшие гибель и ранения. Мэр города Игорь Терехов подтвердил эту информацию, выразив грусть и обеспокоенность.

"Был нанесен удар по жилому микрорайону Харькова, что привело к жертвам среди мирного населения. Это страшный акт насилия против украинцев", - отметил Терехов.

Олег Синегубов, председатель Харьковской областной военно-гражданской администрации (ХОВА), сообщил, что оккупанты совершили два удара по Шевченковскому району города.

"Устанавливается тип вооружения, использованного при атаке", - добавил он.

Сейчас на месте происшествия работают спасательные службы и другие соответствующие учреждения, чтобы помочь пострадавшим и восстановить поврежденную инфраструктуру.

Среди раненых в Харькове четверо детей, сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов. По его данным, ранены по меньшей мере 10 человек. Также сейчас есть информация об одном погибшем.

Ранее Politeka также писала о новых страшных взрывах на территории Украины, которые произошли позапрошлой ночью. По данным Воздушных сил ВС Украины, враг атаковал 12 ударными БпЛА типа «Shahed» из мыса Чауда – Крым и Курской области – рф., а также двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Донетчины. Как известно, удалось сбить все 12 «Шахедов». В то же время, согласно неофициальным данным, вражеские ракеты взорвались в Покровском районе Донецкой области. Также были слышны взрывы в Харькове и Днепропетровской области.

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