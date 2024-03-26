Атомні станції не можуть миттєво реагувати на зміни навантаження, тому для цього використовуються теплові та гідроелектростанції.

Окупанти змогли сильно пошкодити ДніпроГЕС під час останнього удару. При цьому подальше обстрілювання станції не має сенсу, оскільки саму греблю зруйнувати ракетами неможливо, її можна зруйнувати лише вибухом зсередини, детальніше розповів полковник запасу Збройних сил України та військовий експерт Олег Жданов.

Він одразу попередив про можливу небезпеку, оскільки, як він вважає, пізніше можуть бути ще удари по ГЕС, але вже з іншою метою.

Було двічі підтверджено, що дамбу можна зруйнувати шляхом внутрішнього вибуху. І удари по ДніпроГЕС були завдані з метою виведення з ладу ГЕС-2 та пошкодження ГЕС-1, адже вони відіграють важливу роль у підтримці пікового навантаження для атомних станцій», - зауважив експерт.

Атомні станції не можуть миттєво реагувати на зміни навантаження, тому для цього використовуються теплові та гідроелектростанції. Без гідроелектростанцій гнучкість системи енергопостачання серйозно порушується.

«Загрози для Запорізької АЕС немає, оскільки станція зараз не працює на повну потужність, забезпечуючи лише себе та прилеглі населені пункти. Проте, ГЕС у Запоріжжі та Дніпропетровщині використовуються для згладжування пікового навантаження у промислових регіонах» - додав аналітик.

За його словами, слід бути обережними, адже окупанти можуть вибрати це як ціль і надалі, оскільки подібна практика для них не новинка.

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