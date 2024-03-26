Атомные станции не могут мгновенно реагировать на изменения нагрузки, поэтому для этого используются тепловые и гидроэлектростанции

Оккупанты смогли сильно повредить ДнепроГЭС во время последнего удара. При этом дальнейшее обстреливание станции не имеет смысла, так как саму плотину разрушить ракетами невозможно, ее можно разрушить только взрывом изнутри, детальнее об этом рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

Он сразу предупредил о возможной опасности, поскольку, как он считает, позже могут быть нанесены еще удары по ГЭС, но уже с другой целью.

«Было дважды подтверждено, что дамбу можно разрушить путем внутреннего взрыва. И удары по ДнепроГЭС, были нанесены с целью выведения из строя ГЭС-2 и повреждения ГЭС-1, ведь они играют важную роль в поддержании пиковой нагрузки для атомных станций» - заметил эксперт.

Атомные станции не могут мгновенно реагировать на изменения нагрузки, поэтому для этого используются тепловые и гидроэлектростанции. Без гидроэлектростанций гибкость системы энергоснабжения серьезно нарушается.

«Угрозы для Запорожской АЭС нет, так как станция сейчас не работает на полную мощность, обеспечивая лишь себя и прилегающие населенные пункты. Тем не менее, ГЭС в Запорожье и Днепропетровщине используются для сглаживания пиковой нагрузки в промышленных регионах» - добавил аналитик.

По его словам, следует быть осторожными, ведь оккупанты могут выбрать это в качестве цели и далее, поскольку подобная практика для них не в новинку.

Последние новости Украины:

Россияне ударили ракетой по людям посреди ночи.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: где сконцентрированы главные силы и что будет дальше.

Будут сплошные руины: оккупанты после Авдеевки уничтожают еще один город.