Ніколи не брешіть собі, незважаючи ні на що - таке послання цього тижня, з 17 по 23 червня 2024 року.

Перш ніж ми розглянемо читання однієї карти Таро для кожного знака зодіаку , ось загальні послання на тиждень для всіх.

Знайдіть правильний баланс між тим, що є корисним для вас, і тим, що корисним для суспільства.

Таро-гороскоп на тиждень для кожного знака зодіаку на цей тиждень з 17 по 23 червня виглядає так:

Овен

Карта Таро тижня: Імператриця.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Інший Овен.

Овен, це твій тиждень! З картою Таро Імператриця вам пропонується зайнятися діяльністю та шляхами, які резонують з вами та дозволяють рясній Всесвіту виконати ваші бажання. На чому б ви не зосередилися, саме там ви й досягнете успіху цього тижня. Тому переконайтеся, що ви зосереджені на важливості! Якщо ви відчуваєте заклик, попрацюйте цього тижня з Рожевим Кварцом, щоб допомогти вам виявити більше і спиратися на це послання.

Телець

Карта Таро тижня: Туз Меч.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Козеріг.

Телець, завжди нелегко вибрати новий шлях, особливо коли тебе стримують глибоко укорінені страхи та умовні переконання. Постарайтеся цього тижня вивести їх зі своєї системи за допомогою прямих розмов із самим собою і, можливо, навіть ведення щоденника. Маючи Туз Меч як вашу карту Таро на тиждень, якщо ви спираєтеся на свою інтелектуальну сторону, ви знайдете всі рішення, які шукали, а потім зрозумієте, що на новому шляху нічого боятися. Зрештою, ви досить здібна людина!

Близнюки

Карта Таро тижня: Верховна Жриця.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Овен.

Близнюки, якщо світ повертає ліворуч і ваша інтуїція підказує вам теж піти ліворуч, йдіть ліворуч. Зупиніться і подумайте, якщо світ іде правильно, але ваша інтуїція сигналить на сполох. Це ваше послання Таро на цей тиждень, згідно з «Верховною Жрицею» . Більшість із вас також стануть свідками знаків і синхронності (і повторюваних чисел), які намагаються забрати вас зі шкідливого шляху до вашого благополуччя. Записуйте свої думки та почуття і записуйте ці спостереження, щоб бути уважнішими до своїх рішень у майбутньому.

Рак

Карта Таро тижня: Дурень.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Водолій.

Рак, енергія цього тижня має «велич», як ніколи раніше. У вашому випадку «Дурень» є те, як усе розвиватиметься для вас, тому слухайте уважно. Ви або будете дурнем, який піддається негативному тиску з боку однолітків і пізніше пошкодуєте про це, або «дурнем», який слідує своїм інстинктам для досягнення своїх мрій та бажань. В останньому випадку у скептиків буде чудова можливість, як тільки вони зрозуміють, що були зовсім неправі. Вам не потрібно їм нічого доводити. Тож обирайте себе та свої мрії!

Лев

Карта Таро тижня: Лицар Мечів.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Інший Лев.

Лев, можливо, ти природжений лідер, але Лицар Меч застерігає тебе від надмірної самовпевненості цього тижня. Ніхто не знає всього, що потрібно знати у світі, тому навіть експерти мають можливості для зростання і трансформації. Якщо ви пам'ятаєте про це, ви продовжите керувати і бути вірними своєму баченню, щоб люди поважали вас і вашу здатність швидко адаптуватися. Якщо ви відчуваєте необхідність, попрацюйте цього тижня із «Золотом дурнів», щоб допомогти вам подолати поверхневе та побачити справжню природу речей.

Діва

Карта Таро тижня: Вісімка Кубків.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Лев.

Діво, немає нічого поганого в тому, щоб побути на самоті, відпочити та зарядитися енергією. Не дозволяйте нікому звинувачувати вас у цій особистій потребі. Вісімка Кубків застерігає вас від прагнення догоджати людям та фальшивих друзів. Адже справжні люди завжди поважатимуть ваші особисті межі, навіть якщо не завжди розуміють, звідки ви. Вам також рекомендується не засовувати нічого під килим, якщо ви помітили червоні прапорці. Якщо ви це зробите, воно переслідуватиме вас.

Терези

Карта Таро тижня: Туз Мечів.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Діва.

Терези, важливо не просто бути душею компанії, яка може плисти за течією і бути спонтанною. Також важливо знати, де знаходяться ваші межі, щоб ваше життя залишалося вашим власним і не перетворювалося на низку жалю. Це послання для вас, згідно з картою Таро вашого тижня - Туз Мечей. Деяким на цьому тижні ваші молодші брати та сестри дадуть вам чудову пораду. Тому оцінюйте будь-яку пораду щодо її гідності, а не за віком чи станом людини, яка вам її дала. Якщо ви відчуваєте необхідність, попрацюйте на цьому тижні зі своїм каменем, який допоможе вам залишатися на правдивому шляху.

Скорпіон

Карта Таро тижня: Помірність.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Рак.

Скорпіон, заспокойся цього тижня і дозволь собі медитувати протягом дня. Коли Помірність з'явиться як ваша карта Таро на тиждень, ви отримаєте глибоке розуміння, якщо зможете закріпитися всередині себе і уважно ставитися до своїх рішень. У деяких у цей час ваші екстрасенсорні здібності будуть підвищені, що дозволить вам переосмислити багато ситуацій та людей у ​​вашому нинішньому житті. Якщо ви відчуваєте необхідність, носите кулон «Прозорий кварц», який допоможе зберегти ясність усвідомлення.

Стрілець

Карта Таро тижня: Двійка Кубків.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Скорпіон.

Стрілець, енергія цього тижня для вас спрямована на те, щоб схилитися до любовних стосунків у вашому житті та дозволити їм принести радість та задоволення вашій душі. Двійка Кубків - це не карта фальшивих друзів або "улюблених", які такі лише за назвою.

Так що пам'ятайте про цю відмінність і у своїх соціальних колах. Не забувайте розставляти пріоритети у коханні, навіть якщо ви розставляєте пріоритети у своїх мріях. Якщо ви відчуваєте необхідність, попрацюйте цього тижня зі своїм каменем, щоб отримати більше розуміння та ясність.

Козеріг

Карта Таро тижня: Лицар Кубків.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Риби.

Козеріг, хто ти, коли ніхто не дивиться? Відповідно до Лицаря Кубків, це послання карти Таро для вас цього тижня. Ви м'яка людина, кожна дія якої спрямована на благо вашої сім'ї в довгостроковій перспективі, навіть якщо тепер можна піти на необхідні жертви? Чи ви більш цілеспрямовані щодо свого життя та цілей? Цього тижня записуйте свої думки, щоб залишатися вірними собі, якою б не була відповідь. Тут немає правильних чи неправильних відповідей, є лише усвідомлення свого унікального життєвого шляху та того, що резонує з вашою душею.

Водолій

Карта Таро тижня: Місяць.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Риби.

Водолію, приготуйся до найдивнішого тижня у твоєму житті! Якщо вам відкрилася карта Таро Луна, цього тижня ви, ймовірно, випробуватимете щось надприродне. Для більшості з вас це станеться через підвищені екстрасенсорні або інтуїтивні здібності. Для інших це тому, що ви близькі до роздоріжжя і скоро приймете важливе рішення. Якщо ви відчуваєте необхідність, помедитуйте хоча б кілька разів на цьому тижні, щоб зрозуміти, що насправді лежить у вашому серці і що вам потрібно робити далі.

Риби

Карта Таро тижня: Місяць.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Овен.

Риби, карта Таро вашого тижня - карта Старших Арканів, Місяць. Він є всі порогові простори, які можна відвідати, перебуваючи у стані глибокого трансу або взаємодіючи з колективом, а не з окремою людиною. Пам'ятайте про ці підводні течії у своїх повсякденних справах. Це допоможе вам триматися подалі від того, що вам погано, і звернутися до того, що вам підходить. Постарайтеся цього тижня не вживати речовини, що впливають на емоції, і не вживати алкоголю. Під впливом цього місяця ваш розум затьмариться сильніше, ніж зазвичай.

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