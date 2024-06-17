Никогда не лгите себе, несмотря ни на что - таково послание на эту неделю, с 17 по 23 июня 2024 года.

Прежде чем мы рассмотрим чтение одной карты Таро для каждого знака зодиака, вот общие послания на неделю для всех.

Найдите правильный баланс между тем, что полезно для вас, и тем, что полезно для общества.

Таро-гороскоп на неделю для каждого знака зодиака на эту неделю, с 17 по 23 июня выглядит так:

Овен

Карта Таро недели: Императрица.

Самый совместимый знак зодиака недели: Другой Овен.

Овен, это твоя неделя! С картой Таро Императрица вам предлагается заняться деятельностью и путями, которые резонируют с вами и позволяют изобильной Вселенной исполнить ваши желания. На чем бы вы ни сосредоточились, именно там вы и добьетесь успеха на этой неделе. Поэтому убедитесь, что вы сосредоточены на том, что важно! Если вы чувствуете призыв, поработайте на этой неделе с Розовым Кварцем, чтобы помочь вам проявить больше и опираться на это послание.

Телец

Карта Таро недели: Туз Мечей.

Самый совместимый знак зодиака недели: Козерог.

Телец, всегда нелегко выбрать новый путь, особенно когда тебя сдерживают глубоко укоренившиеся страхи и условные убеждения. Постарайтесь на этой неделе вывести их из своей системы посредством прямых разговоров с самим собой и, возможно, даже ведения дневника. Имея Туз Мечей в качестве вашей карты Таро на неделю, если вы опираетесь на свою интеллектуальную сторону, вы найдете все решения, которые искали, а затем поймете, что на новом пути нечего бояться. В конце концов, вы довольно способный человек!

Близнецы

Карта Таро недели: Верховная Жрица.

Самый совместимый знак зодиака недели: Овен.

Близнецы, если мир поворачивает налево и ваша интуиция подсказывает вам тоже пойти налево, идите налево. Остановитесь и поразмыслите, если мир идет правильно, но ваша интуиция сигналит тревогу. Это ваше послание Таро на эту неделю, согласно «Верховной Жрице» . Большинство из вас также станут свидетелями знаков и синхронности (и повторяющихся чисел), пытающихся увести вас с вредного пути к вашему благополучию. Записывайте свои мысли и чувства и записывайте эти наблюдения, чтобы быть более внимательными к своим решениям в будущем.

Рак

Карта Таро недели: Дурак.

Самый совместимый знак зодиака недели: Водолей.

Рак, энергия этой недели имеет «величие», как никогда раньше. В вашем случае «Дурак» представляет собой то, как все будет развиваться для вас, поэтому слушайте внимательно. Вы либо будете дураком, который поддается негативному давлению со стороны сверстников и позже пожалеете об этом, либо «дураком», который следует своим инстинктам для достижения своих мечтаний и желаний. В последнем случае у скептиков будет отличная возможность, как только они поймут, что были совершенно неправы. Вам не нужно им ничего доказывать. Так что выбирайте себя и свои мечты!

Лев

Карта Таро недели: Рыцарь Мечей.

Самый совместимый знак зодиака недели: Другой Лев.

Лев, возможно, ты прирожденный лидер , но Рыцарь Мечей предостерегает тебя от чрезмерной самоуверенности на этой неделе. Никто не знает всего, что нужно знать в мире, поэтому даже у экспертов есть возможности для роста и трансформации. Если вы помните об этом, вы продолжите руководить и быть верными своему видению, чтобы люди уважали вас и вашу способность быстро адаптироваться. Если вы чувствуете необходимость, поработайте на этой неделе с «Золотом дураков», чтобы помочь вам преодолеть поверхностное и увидеть истинную природу вещей.

Дева

Карта Таро недели: Восьмерка Кубков.

Самый совместимый знак зодиака недели: Лев.

Дева, нет ничего плохого в том, чтобы побыть в одиночестве, отдохнуть и зарядиться энергией. Не позволяйте никому обвинять вас в этой личной потребности. Восьмерка Кубков предостерегает вас от стремления угождать людям и фальшивых друзей. Ведь настоящие люди всегда будут уважать ваши личные границы, даже если не всегда понимают, откуда вы. Вам также рекомендуется не засовывать ничего под ковер, если вы заметили красные флажки. Если вы это сделаете, оно будет преследовать вас.

Весы

Карта Таро недели: Туз Мечей.

Самый совместимый знак зодиака недели: Дева.

Весы, важно не просто быть душой компании, которая может плыть по течению и быть спонтанной. Также важно знать, где находятся ваши пределы, чтобы ваша жизнь оставалась вашей собственной и не превращалась в череду сожалений. Это послание для вас, согласно карте Таро вашей недели — Туз Мечей. Некоторым на этой неделе ваши младшие братья и сестры дадут вам отличный совет. Поэтому оценивайте любой совет по его достоинству, а не по возрасту или состоянию человека, который вам его дал. Если вы чувствуете необходимость, поработайте на этой неделе со своим камнем, который поможет вам оставаться на своем истинном пути.

Скорпион

Карта Таро недели: Умеренность.

Самый совместимый знак зодиака недели: Рак.

Скорпион, успокойся на этой неделе и позволь себе медитировать в течение дня. Когда Умеренность появится в качестве вашей карты Таро на неделю, вы получите глубокое понимание, если сможете закрепиться внутри себя и внимательно относиться к своим решениям. У некоторых в это время ваши экстрасенсорные способности будут повышены, что позволит вам переосмыслить многие ситуации и людей в вашей нынешней жизни. Если вы чувствуете необходимость, носите кулон «Прозрачный кварц», который поможет вам сохранить ясность осознания.

Стрелец

Карта Таро недели: Двойка Кубков.

Самый совместимый знак зодиака недели: Скорпион.

Стрелец, энергия этой недели для вас направлена ​​на то, чтобы склониться к любовным отношениям в вашей жизни и позволить им принести радость и удовлетворение вашей душе. Двойка Кубков — это не карта фальшивых друзей или «любимых», которые таковы только по названию.

Так что помните об этом различии и в своих социальных кругах. Не забывайте расставлять приоритеты в любви, даже если вы расставляете приоритеты в своих мечтах. Если вы чувствуете необходимость, поработайте на этой неделе со своим камнем, чтобы получить большее понимание и ясность.

Козерог

Карта Таро недели: Рыцарь Кубков.

Самый совместимый знак зодиака недели: Рыбы.

Козерог, кто ты, когда никто не смотрит? Согласно Рыцарю Кубков, это послание карты Таро для вас на этой неделе. Вы мягкий человек, каждое действие которого направлено на благо вашей семьи в долгосрочной перспективе, даже если в настоящем можно пойти на необходимые жертвы? Или вы более целеустремленны в отношении своей жизни и целей? На этой неделе записывайте свои мысли, чтобы оставаться верными себе, каким бы ни был ответ. Здесь нет правильных или неправильных ответов, есть только осознание своего уникального жизненного пути и того, что резонирует с вашей душой.

Водолей

Карта Таро недели: Луна.

Самый совместимый знак зодиака недели: Рыбы.

Водолей, приготовься к самой странной неделе в твоей жизни! Если вам открылась карта Таро Луна , на этой неделе вы, вероятно, испытаете что-то сверхъестественное. Для большинства из вас это произойдет из-за повышенных экстрасенсорных или интуитивных способностей. Для других это потому, что вы близки к распутью и скоро примете важное решение. Если вы чувствуете необходимость, помедитируйте хотя бы несколько раз на этой неделе, чтобы понять, что на самом деле лежит в вашем сердце и что вам нужно делать дальше.

Рыбы

Карта Таро недели: Луна.

Самый совместимый знак зодиака недели: Овен.

Рыбы, карта Таро вашей недели — карта Старших Арканов, Луна. Он представляет собой все пороговые пространства, которые можно посетить, находясь в состоянии глубокого транса или взаимодействуя с коллективом, а не с отдельным человеком. Помните об этих подводных течениях в своих повседневных делах. Это поможет вам держаться подальше от того, что вам нехорошо, и обратиться к тому, что вам подходит. Постарайтесь на этой неделе не употреблять вещества, влияющие на эмоции, и не употреблять алкоголь. Под влиянием этой луны ваш разум затуманится сильнее, чем обычно.

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