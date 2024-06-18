Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 18 червня із передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 18 червня зміни вже тут, і ми до них готові.

Занадто багато разів ви сумнівалися у собі, але тепер момент рішення майже настав.

Щоденне читання однієї карти Таро на знак зодіаку на 18 червня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Мапа Таро: Закохані.

Серцеві справи ніколи не бувають легкими, Овен. А карта Таро Закохані вказує на те, що вам потрібно ухвалити деякі рішення щодо одного чи іншого.

Ваше серце дуже залучене, і ви не знаєте, як вирватися на свободу і досягти того, чого ви дійсно хочете.

Суть у тому, що ви вже знаєте, чого хочете та що правильно, але не хочете нікому завдавати шкоди у процесі пошуку щастя.

Ти не маєш влади ні над чиїм майбутнім і долею. Отже, наважтеся робити те, що краще для вас, і це відкриє шлях іншій людині.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Лицар Жезлов, перевернута.

Робота, реальне життя і навіть фізичні вправи — це пов'язано з певним рівнем обмежень, від якого ви намагаєтеся втекти.

Ти готовий взяти на себе більше, Телець, і знаєш, що призначений для набагато більшого життя.

За звичкою ви змушуєте себе залишатися відданим справі, але запалення свічки з обох кінців ціпка нікому не допоможе, особливо вам.

Вам потрібно відпочити, розважитись. Заплануйте невелику втечу за першої ж можливості.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Помірність.

Звичайно, ви все обмірковуєте. Саме так роблять знаки зодіаку Близнюки, і ви навряд чи зробите вибір, не зваживши ретельно всі «за» та «проти» ситуації.

Це може заважати вам спати ночами набагато більше, ніж вам потрібно. Постарайтеся відключити свій розум, як ви зрозумієте, що у вас є всі факти і ви зможете ясно побачити, що правильно.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Вісімка Кубків, перевернута.

Ваше серце відкрите та сприйнятливе, Раку, і саме тому вам потрібно уважно слухати його, коли воно говорить.

Ви знаєте, коли все починає ставати на свої місця, це знак Всесвіту плисти за течією.

Вам не потрібно ні про що турбуватися, коли ви відпускаєте контроль та дозволяєте подіям відбуватися природним чином.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Двійка Жезлов, перевернута.

Лев, ти знаєш, що народжений, щоб сяяти. Ваш знак зодіаку управляє Сонце, і це чіткий сигнал вашого місця в суспільстві.

Отже, коли ви отримуєте Двійку Жезлов у перевернутому положенні, це говорить вам, що вам потрібно скористатися моментом і з'ясувати, чого ви хочете від свого життя, а не того, що ви хочете, щоб інші бачили у вас.

Це непроста справа, але ей, лев, ти впорався з цим.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Король Меч, перевернута.

Хтось намагався вибити вас із вашої гри. Можливо вони дуже конкурентоспроможні і знають, що у вас є перевага над ними.

Можливо, тобі ще вдасться завоювати їх, Діво. У вас є час змінити ситуацію і змусити її працювати і для вас, і для них.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків.

Робіть те, що вам справді хочеться, і запрошуйте друзів приєднатися до вас.

Ваша любов до веселощів, пригод та ігор дає вам ще більше підстав прислухатися до поради Дев'ятки Кубків і слідувати йому до упору.

Вам дано зелене світло, щоб спланувати свято з друзями, навіть без будь-яких причин для цього.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Дурень

Ви маєте велику мету або мрію, яку вам потрібно здійснити, і тому ви дійсно зосереджуєтеся на фіналі.

Подібно до Шута у Старших Арканах, ви не дозволяєте часу втрачати даремно. Ви вже за дверима та готові до роботи.

Єдине, про що тобі треба пам'ятати, Скорпіоне, — це не забувати про те, що відбувається осторонь на шляху до успіху.

Обов'язково зупиніться та понюхайте троянди, а також знайдіть час, щоб насолодитися своїми маленькими досягненнями.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Десятка Кубків.

Навіть якщо ви уникали побачень, це не означає, що ви залишатиметеся осторонь ще довго.

Ви можете познайомитися з кимось через одного, через службу знайомств або просто випадково, коли летять іскри, і вам здається, що ви знали одне одного завжди.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Диявол, перевернута.

Вам знадобилося багато часу, щоб усвідомити, що ви застрягли в нездоровій звичці, тому тепер ви готові знайти все, що вам потрібно, щоб підтримати вас і досягти позитивних змін.

Вам може бути важко подолати все, що вас спокушає. Змінитись складно, але не неможливо.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Імператриця, перевернута.

Водолій, життя мало бути в русі. Ти не мусиш залишатися на одному місці. Ви повинні включитися в дію та жити справжнім моментом.

Тепер саме час повернути те, що ти втратив. Це ваш шанс по-справжньому відчути те добро, якого ви так довго прагнули.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Башта.

Ніхто не напрошується на неприємності, але іноді вони вас знаходять. Не ти винен у цьому, Риби.

І не потрібно звинувачувати себе за те, що відбувається. Ваше завдання – допомогти вирішити ситуацію та зробити її кращою.

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