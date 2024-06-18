Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 18 июня с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 18 июня, изменения уже здесь, и мы к ним готовы.

Слишком много раз вы сомневались в себе, но теперь момент решения почти настал.

Ежедневное чтение одной карты Таро по знаку зодиака на 18 июня:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Влюбленные.

Сердечные дела никогда не бывают легкими, Овен. А карта Таро Влюбленные указывает на то, что вам нужно принять некоторые решения по поводу одного или другого.

Ваше сердце сильно вовлечено, и вы не знаете, как вырваться на свободу и добиться того, чего вы действительно хотите.

Суть в том, что вы уже знаете, чего хотите и что правильно, но не хотите никому причинять вред в процессе поиска счастья.

Вы не властны ни над чьим будущим и судьбой. Итак, осмельтесь делать то, что лучше для вас, и это откроет путь другому человеку.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутая.

Работа, реальная жизнь и даже физические упражнения — все это сопряжено с определенным уровнем ограничений, от которого вы пытаетесь убежать.

Ты готов взять на себя больше, Телец, и знаешь, что предназначен для гораздо большего в жизни.

По привычке вы заставляете себя оставаться преданным делу, но зажжение свечи с обоих концов палки никому не поможет, особенно вам.

Вам нужно отдохнуть, развлечься. Запланируйте небольшой побег при первой же возможности.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Умеренность.

Конечно, вы все обдумываете. Именно так поступают знаки зодиака Близнецы, и вы вряд ли сделаете выбор, не взвесив тщательно все «за» и «против» ситуации.

Это может мешать вам спать по ночам гораздо больше, чем вам нужно. Постарайтесь отключить свой разум, как только вы поймете, что у вас есть все факты и вы сможете ясно увидеть, что правильно.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Восьмерка Кубков, перевернутая.

Ваше сердце открыто и восприимчиво, Рак, и именно поэтому вам нужно внимательно слушать его, когда оно говорит.

Вы знаете, когда все начинает становиться на свои места, это знак Вселенной плыть по течению.

Вам не нужно ни о чем беспокоиться, когда вы отпускаете контроль и позволяете событиям происходить естественным образом.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Двойка Жезлов, перевернутая.

Лев, ты знаешь, что рожден, чтобы сиять. Вашим знаком зодиака управляет Солнце, и это четкий сигнал вашего места в обществе.

Итак, когда вы получаете Двойку Жезлов в перевернутом положении, это говорит вам, что вам нужно воспользоваться моментом и выяснить, чего вы хотите от своей жизни, а не того, что вы хотите, чтобы другие видели в вас.

Это непростое дело, но эй, лев, ты с этим справился.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Король Мечей, перевернутая.

Кто-то пытался выбить вас из вашей игры. Возможно, они очень конкурентоспособны и знают, что у вас есть преимущество над ними.

Возможно, тебе еще удастся их завоевать, Дева. У вас явно есть время изменить ситуацию и заставить ее работать и для вас, и для них.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Девятка Кубков.

Делайте то, что вам действительно хочется, и приглашайте друзей присоединиться к вам.

Ваша любовь к веселью, приключениям и играм дает вам еще больше оснований прислушаться к совету Девятки Кубков и следовать ему до упора.

Вам дан зеленый свет, чтобы спланировать праздник с друзьями, даже без каких-либо причин для этого.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Дурак

У вас есть большая цель или мечта, которую вам нужно осуществить, и поэтому вы действительно сосредотачиваетесь на финале.

Подобно Шуту в Старших Арканах, вы не позволяете времени терять зря. Вы уже за дверью и готовы к работе.

Единственное, о чем тебе нужно помнить, Скорпион, — это не упускать из виду то, что происходит в сторонке на пути к успеху.

Обязательно остановитесь и понюхайте розы, а также найдите время, чтобы насладиться своими маленькими достижениями.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Десятка Кубков.

Даже если вы избегали свиданий, это не значит, что вы будете оставаться в стороне еще долго.

Вы можете познакомиться с кем-то через друга, через службу знакомств или просто случайно, когда летят искры, и вам кажется, что вы знали друг друга всегда.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Дьявол, перевернутая.

Вам потребовалось много времени, чтобы осознать, что вы застряли в нездоровой привычке, поэтому теперь вы готовы найти все, что вам нужно, чтобы поддержать вас и добиться позитивных изменений.

Вам может быть трудно преодолеть все, что вас искушает. Измениться сложно, но не невозможно.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Императрица, перевернутая.

Водолей, жизнь должна была быть в движении. Ты не должен оставаться на одном месте. Вы должны включиться в действие и жить настоящим моментом.

Сейчас самое время вернуть то, что ты потерял. Это ваш шанс по-настоящему ощутить то добро, которого вы так долго жаждали.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Башня.

Никто не напрашивается на неприятности, но время от времени они вас находят. Не ты виноват в этом, Рыбы.

И не нужно винить себя за происходящее. Ваша задача – помочь разрешить ситуацию и сделать ее лучше.

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