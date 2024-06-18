Якщо особа відмовляється від такої процедури чи явно ухиляється від призову, то працівники ТЦК повинні діяти згідно прописаних правил.

Не військкоми, а поліцейський, який входить до групи оповіщення, може затримати громадянина та доставити його до ТЦК. Фахівці Безоплатної правничої допомоги розповіли, чи має право ТЦК затримувати людину і забирати телефон.

За думкою юристів, представники військкомату не мають права застосовувати фізичний тиск, але можуть запропонувати людині пройти або проїхати до Територіального військового комісаріату (ТЦК), щоб уточнити облікові дані.

Якщо особа відмовляється від такої процедури чи явно ухиляється від призову, то працівники ТЦК можуть звернутися до поліції.

"Або, якщо поліцейський входить до складу групи оповіщення, то він може проводити адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру. Це регламентується статтями 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Працівники поліції мають на це право, але не представники ТЦК", – пояснюють юристи.

Якщо військовозобов’язаний відмовляється надати свої документи, зокрема військово-облікові, або намагається втекти від представників ТЦК та поліції, йому може загрожувати адміністративна або кримінальна відповідальність. За порушення законодавства про мобілізацію ухилянт може отримати штраф до 25,5 тисяч гривень.

Якщо справа стосується ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, чоловікові може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Якщо військовозобов’язаний відмовляється взяти повістку, представник ТЦК повинен скласти акт відмови. Цей акт мають підписати щонайменше два члени групи оповіщення. Після цього акт реєструють у центрі комплектування.

Додатково, поліцейський, який входить до групи оповіщення, може затримати громадянина і доставити його до ТЦК.

Джерело: АрміяInform.

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