Если лицо отказывается от такой процедуры или явно уклоняется от призыва, работники ТЦК должны действовать согласно прописанным правилам.

Не военнослужащие, а полицейский, входящий в группу оповещения, может задержать гражданина и доставить его в ТЦК. Специалисты Бесплатной юридической помощи рассказали, вправе ли ТЦК задерживать человека и забирать телефон.

По мнению юристов, представители военкомата не имеют права применять физическое давление, но могут предложить человеку пройти или проехать в Территориальный военный комиссариат (ТЦК), чтобы уточнить учетные данные.

Если лицо отказывается от такой процедуры или явно уклоняется от призыва, то работники ТЦК могут обратиться в полицию.

"Или, если полицейский входит в состав группы оповещения, то он может проводить административное задержание и доставку гражданина в такой центр. Это регламентируется статьями 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Работники полиции имеют на это право, но не представители ТЦК", – объясняют юристы.

Если военнообязанный отказывается предоставить свои документы, в частности военно-учетные, или пытается убежать от представителей ТЦК и полиции, ему может угрожать административная или уголовная ответственность. За нарушение законодательства о мобилизации уклоняющийся может получить штраф до 25,5 тысяч гривен.

Если дело касается уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, мужчине может грозить лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Если военнообязанный отказывается взять повестку, представитель ТЦК должен составить акт отказа. Этот акт должен подписать не менее двух членов группы оповещения. После этого акт регистрируется в центре комплектования.

Дополнительно полицейский, входящий в группу оповещения, может задержать гражданина и доставить его в ТЦК.

Источник: АрмияInform.

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