Після того, як підприємство або організація подають заяву про визнання їх критично важливими, дані проходять перевірку через систему "Оберіг".

В Україні деякі підприємства можуть забронювати своїх працівників від мобілізації. Однак, у певних випадках компаніям можуть відмовити в цьому.

Про це розповів заступник міністра економіки Ігор Фоменко під час єдиного телемарафону.

Спочатку підприємство або організація звертається до органів влади із заявою про визнання їх критично важливими. Для отримання такого статусу необхідно відповідати встановленим критеріям, які визначають міністерства або центральні органи виконавчої влади. Після перевірки відповідними службами видається наказ про визнання підприємства критично важливим.

Після отримання необхідного статусу підприємство подає список своїх військовозобов'язаних працівників для бронювання до центрального органу виконавчої влади або обласної військової адміністрації (ОВА). Цей список потім надсилається до Міністерства оборони або інших відповідних органів, де військовозобов'язані перебувають на обліку.

Після того, як підприємство або організація подають заяву про визнання їх критично важливими, дані проходять перевірку через систему "Оберіг". Лише після цього інформація передається до Міністерства економіки.

"Мінекономіки перевіряє наявність підстав. Якщо якихось документів не вистачає, ми просимо їх надати. Після цього міністерство видає наказ, який надсилає до Міноборони, ТЦК і того органу місцевої влади, який звертався до Міноборони", — пояснив Фоменко.

Якщо Міністерство економіки вважає, що не всі необхідні документи надано або є підозри на підробку, деяким компаніям можуть відмовити у бронюванні своїх працівників.

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