После того как предприятие или организация подают заявление о признании их критически важными, данные проходят проверку через систему "Оберег".

На Украине некоторые предприятия могут забронировать своих работников от мобилизации. Однако в определенных случаях компаниям могут отказать в этом.

Об этом рассказал заместитель министра экономики Игорь Фоменко во время единственного телемарафона.

Сначала предприятие или организация обращается в органы власти с заявлением о признании их критически важными. Для получения такого статуса необходимо соответствовать установленным критериям, определяемым министерствами или центральными органами исполнительной власти. После проверки соответствующими службами кажется приказ о признании предприятия критически важным.

После получения необходимого статуса предприятие представляет список своих военнообязанных работников для бронирования в центральный орган исполнительной власти или областной военной администрации (ОВА). Этот список затем направляется в Министерство обороны или другие соответствующие органы, где военнообязанные состоят на учете.

После того как предприятие или организация подают заявление о признании их критически важными, данные проходят проверку через систему "Оберег". Только после этого информация передается Министерству экономики.

"Минэкономики проверяет наличие оснований. Если каких-либо документов не хватает, мы просим их предоставить. После этого министерство издает приказ, который направляет в Миноборону, ТЦК и тот орган местной власти, который обращался в Миноборону", — пояснил Фоменко.

Если Министерство экономики считает, что не все необходимые документы предоставлены или подозрения на подделку, некоторым компаниям могут отказать в бронировании своих работников.

Последние новости Украины:

Напомним, военнообязанных женщин ждут штрафы, детали.

Как писала Politeka, в Раде предложили по-новому преследовать уклонистов.

Также Politeka сообщала, в сети разлетелось новое скандальное видео с мобилизацией.