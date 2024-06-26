Великі починання вимагають мужності і деякі знаки Зодіаку готові піти на багато чого, щоб досягти своїх цілей.

Однак у астрології є знаки Зодіаку, які просто не можуть рухатися вперед.

Астрологи склали топ найслабших знаків Зодіаку:

РИБИ (19 лютого – 10 березня)

Начебто бути слабаком - це добре. Ні, якщо ви дійсно плануєте зайнятися чимось веселим у цьому житті. «Це надто страшно!» — це ваша мантра, і якщо ви дозволите деяким лякаючим речам проникнути у ваш мозок, це дасть вам чудову нагоду зробити те, що ви дійсно вмієте найкраще: поплакати.

Що-небудь, що приведе вас у те місце, де ви матимете можливість нити, стогнати, скаржитися і відмовлятися від планів?

2. ТЕЛЬЦІ (20 квітня – 20 травня)

Це смішно, тому що ви могли б подумати, що такий сильний, упертий знак, як Телець, буде в одному ряду зі слабкими, коли справа доходить до нових справ. Вам подобається поговорити, але рухатися вперед не так безпечно, і, як не дивно, вам дуже подобається концепція безпеки.

3. ДІВА (23 серпня – 22 вересня)

Одна з причин, через яку ви відомі своїми безперервними судженнями та критикою всіх і всього, що відбувається, полягає в тому, що вам більше нема чого робити, крім як зосередитися на помилках людей.

Вам би хотілося набратися сміливості і зробити щось дике і безглузде, але оскільки ви такий неймовірно боязкий, вам потрібно відволіктися від власної слабкості і відточити увагу когось іншого.

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