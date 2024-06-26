Однако в астрологии есть знаки Зодиака, которые просто не могут двигаться вперед.

Астрологи составили топ самых слабых знаков Зодиака:

РЫБЫ (19 февраля – 10 марта)

Как будто быть слабаком - это хорошо. Нет, если вы действительно планируете заняться чем-нибудь веселым в этой жизни. «Это слишком страшно!» — это ваша мантра, и если вы позволите некоторым пугающим вещам проникнуть в ваш мозг, это даст вам отличный повод сделать то, что вы действительно умеете лучше всего: поплакать.

Что-нибудь, что приведет вас в то место, где у вас будет возможность ныть, стонать, жаловаться и отказываться от планов?

2. ТЕЛЬЦ (20 апреля – 20 мая)

Это забавно, потому что вы могли бы подумать, что такой сильный, упрямый знак, как Телец, будет в одном ряду со слабыми, когда дело доходит до новых дел. Вам нравится поговорить, но двигаться вперед не так безопасно, и, как ни странно, вам слишком нравится концепция безопасности.

3. ДЕВА (23 августа – 22 сентября)

Одна из причин, по которой вы известны своими непрерывными суждениями и критикой всех и всего, что происходит, заключается в том, что вам больше нечего делать, кроме как сосредоточиться на ошибках людей.

Вам бы хотелось набраться смелости и сделать что-нибудь дикое и дурацкое, но поскольку вы такой невероятно боязливый, вам нужно отвлечься от собственной слабости и отточить внимание кого-то другого.

Последние новости Украины:

Какие знаки Зодиака предпочитают жить в отношениях, а не в браке: эти люди ценят свою свободу.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.