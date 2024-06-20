Відповідно до астрології, є кілька знаків Зодіаку, які змагаються за звання найвпертішого.

З іншого боку, деякі сонячні знаки відомі тим, що вони набагато слухняніші і готові пливти за течією.

Продовжуйте читати, щоб дізнатися, наскільки ви насправді вперті, ґрунтуючись на астрології.

Найупертіші знаки Зодіаку:

1. Телець (20 квітня – 20 травня)

Їм не часто подобається вступати в дискусію чи суперечку без телефону, на випадок, якщо їм доведеться вчити когось фактам, але спробуйте вразити їхньою логікою, коли ви знаходитесь у тій самій ситуації — у них її немає. Насправді, вони щосили наполягатимуть на вашій неправоті, тому що вони можуть.

Ще одна причина, через яку Тельці настільки вперті, наскільки вони бувають, полягає в тому, що вони готові вислухати вас і погодитися з усім, що ви кажете, а потім повернутися до своїх власних справ. Ви можете спробувати сказати їм, що небезпечно їсти сире тісто для печива або купатися під час грози, але вони все одно робитимуть все, що вона захоче.

2. Овен (21 березня – 19 квітня)

Овен настільки звик робити все по-своєму, що коли хтось намагається кинути йому виклик, він показує, наскільки впертим він може бути. Якщо ви думаєте, що зможете перечекати Овна в чомусь, на вас чекає дещо ще.

Чи хочете вони купити вам дорогий подарунок на день народження або пригостити гарною вечерею, ви нічого не можете сказати або зробити, щоб змусити Овна передумати. Насправді, киньте їм виклик достатньо разів, і вони не побояться застосувати фізичну силу, якщо доведеться.

3. Водолій (20 січня – 18 лютого)

Намагатися змусити Водолія перестати впиратися - все одно, що намагатися змусити цементну стіну зрушити з місця, тому що вона стоїть на вашому шляху.

Водолії вперті у всьому, і якщо ви їх дорікнете цьому, вони, швидше за все, наполегливо відмовляться від своєї впертості.

Є дуже мало способів (якщо вони взагалі є) змусити Водолія перестати бути таким упертим весь час, але ви значною мірою повинні бути найкращим другом, який вони розповідають кожен маленький брудний секрет, щоб переконати їх.

Їх, звичайно, не хвилює, що думають інші, і вони абсолютно ненавидять чути вашу думку, тому продовжують бути впертими і робити саме те, що хочуть, бо ніхто не може сказати їм інакше.

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