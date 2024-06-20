Согласно астрологии, есть несколько знаков Зодиака, которые соревнуются за звание самого упрямого.

С другой стороны, некоторые солнечные знаки известны тем, что они гораздо более послушны и готовы плыть по течению.

Продолжайте читать, чтобы узнать, насколько вы на самом деле упрямы, основываясь на астрологии.

Самые упрямые знаки Зодиака:

1. Телец (20 апреля – 20 мая)

Телец, честно говоря, худший упрямец.

Им не часто нравится вступать в дискуссию или спор без телефона, на случай, если им придется учить кого-то фактам, но попробуйте поразить их логикой, когда вы находитесь в той же ситуации — у них ее нет. На самом деле, они изо всех сил будут настаивать на вашей неправоте, потому что они могут.

Еще одна причина, по которой Тельцы настолько упрямы, насколько они бывают, заключается в том, что они готовы выслушать вас — и согласиться со всем, что вы говорите — а затем вернуться к своим собственным делам. Вы можете попытаться сказать им, что небезопасно есть сырое тесто для печенья или купаться во время грозы, но они все равно будут делать все, что она захочет.

2. Овен (21 марта – 19 апреля)

Овен настолько привык делать все по-своему, что, когда кто-то пытается бросить ему вызов, он показывает, насколько упрямым он может быть. Если вы думаете, что сможете переждать Овна в чем-либо, вас ждет кое-что еще.

Хотите ли они купить вам дорогой подарок на день рождения или угостить хорошим ужином, вы ничего не можете сказать или сделать, чтобы заставить Овна передумать. На самом деле, бросьте им вызов достаточное количество раз, и они не побоятся применить физическую силу, если придется.

3. Водолей (20 января – 18 февраля)

Пытаться заставить Водолея перестать упрямиться — все равно, что пытаться заставить цементную стену сдвинуться с места, потому что она стоит на вашем пути.

Водолеи упрямы во всем, и если вы их упрекнете в этом, они, скорее всего, упорно откажутся от своего упрямства.

Есть очень мало способов (если они вообще есть) заставить Водолея перестать быть таким упрямым все время, но вы в значительной степени должны быть лучшим другом, который они рассказывают каждый маленький грязный секрет, чтобы убедить их.

Их, конечно, не волнует, что думают другие, и они абсолютно ненавидят слышать ваше мнение, поэтому продолжают быть упрямыми и делать именно то, что хотят, потому что никто не может им сказать иначе.

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