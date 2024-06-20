Залежно від конкретних особистісних якостей знака Зодіаку, на які впливає дата його народження, а також його стихія – є й інші знаки, з якими вони не поєднуються.

Хоча в деяких з цих почуттів одне до одного можна звинувачувати дії чи слова, багато в чому можна звинувачувати в особистості, і ми отримуємо більшу частину нашої особистості від знаку Зодіаку, під яким ми народилися.

Хто найлютіші вороги зодіаку в астрології?

Близнюки та Близнюки.

Якщо будь-коли і був знак, який терпіти не міг себе, то це Близнюки.

Дві особи, ув'язнені в одному знаку і йдуть по тонкій межі між розсудливістю та божевіллям – це Близнюки.

Коли у вас два Близнюки, у вас є дві можливі ситуації: найкращі друзі чи вороги на все життя чи довше. Коли справа стосується Близнюків, немає сірої зони.

2. Скорпіон та Водолій.

Якщо бути до кінця чесними, Скорпіон справді не має друзів у Зодіаку, бо… ну… так уже влаштований Скорпіон.

Але якщо ми зсуваємо його до одного знака, який Скорпіон просто терпіти не може і майже плюється вогнем, то це буде Водолій.

Проблема тут у тому, що Водолій настільки невимушений, настільки неупереджений і настільки химерний, що це зводить Скорпіона з розуму. Насправді лють Скорпіона до Водолія настільки очевидна, що це єдина ознака того, що Водолій насправді теж ненавидить, що, по суті, робить їх союзом, укладеним у пеклі.

3. Терези та Овен.

Хоча Терези, можливо, не мають такого вільного духу, як Водолій, вони, як правило, витають у хмарах, практично не турбуючись. У світі все прекрасно і головне – баланс.

Хоча це працює з іншими знаками, Терези вступлять у кулачний бій з Овном.

Зіткнення особистостей - непостійного знака, який хоче зберегти світ, проти впертого знака, який завжди правий - це практично війна у світовій ситуації.

Але хоча вони здебільшого є смертельними ворогами, вони поважають один одного, тому що розуміють одне одного так, як інші знаки цього не розуміють.

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку вважають за краще жити у відносинах, а не у шлюбі: ці люди цінують свою свободу.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.