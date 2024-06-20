Хоча в деяких з цих почуттів одне до одного можна звинувачувати дії чи слова, багато в чому можна звинувачувати в особистості, і ми отримуємо більшу частину нашої особистості від знаку Зодіаку, під яким ми народилися.
Хто найлютіші вороги зодіаку в астрології?
- Близнюки та Близнюки.
Якщо будь-коли і був знак, який терпіти не міг себе, то це Близнюки.
Дві особи, ув'язнені в одному знаку і йдуть по тонкій межі між розсудливістю та божевіллям – це Близнюки.
Коли у вас два Близнюки, у вас є дві можливі ситуації: найкращі друзі чи вороги на все життя чи довше. Коли справа стосується Близнюків, немає сірої зони.
2. Скорпіон та Водолій.
Якщо бути до кінця чесними, Скорпіон справді не має друзів у Зодіаку, бо… ну… так уже влаштований Скорпіон.
Але якщо ми зсуваємо його до одного знака, який Скорпіон просто терпіти не може і майже плюється вогнем, то це буде Водолій.
Проблема тут у тому, що Водолій настільки невимушений, настільки неупереджений і настільки химерний, що це зводить Скорпіона з розуму. Насправді лють Скорпіона до Водолія настільки очевидна, що це єдина ознака того, що Водолій насправді теж ненавидить, що, по суті, робить їх союзом, укладеним у пеклі.
3. Терези та Овен.
Хоча Терези, можливо, не мають такого вільного духу, як Водолій, вони, як правило, витають у хмарах, практично не турбуючись. У світі все прекрасно і головне – баланс.
Хоча це працює з іншими знаками, Терези вступлять у кулачний бій з Овном.
Зіткнення особистостей - непостійного знака, який хоче зберегти світ, проти впертого знака, який завжди правий - це практично війна у світовій ситуації.
Але хоча вони здебільшого є смертельними ворогами, вони поважають один одного, тому що розуміють одне одного так, як інші знаки цього не розуміють.
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