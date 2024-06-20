В зависимости от конкретных личностных качеств знака Зодиака, на которые влияет дата его рождения, а также его стихия - есть и другие знаки, с которыми они не будут сочетаться.

Хотя в некоторых из этих чувств друг к другу можно винить действия или слова, во многом можно винить в личности, и мы получаем большую часть нашей личности от знака Зодиака, под которым мы родились.

Кто самые злейшие враги зодиака в астрологии?

Близнецы и Близнецы.

Если когда-либо и был знак, который терпеть не мог себя, то это Близнецы.

Две личности, заключенные в одном знаке и идущие по тонкой грани между здравомыслием и безумием — это Близнецы.

Когда у вас два Близнеца , у вас есть две возможные ситуации: лучшие друзья или враги на всю жизнь или дольше. Когда дело касается Близнецов, нет серой зоны.

2. Скорпион и Водолей.

Если быть до конца честными, у Скорпиона действительно нет друзей в Зодиаке, потому что… ну… так уж устроен Скорпион.

Но если мы сузим его до одного знака, который Скорпион просто терпеть не может и почти плюется огнем, то это будет Водолей.

Проблема здесь в том, что Водолей настолько непринужден, настолько непредубежден и настолько причудлив, что это сводит Скорпиона с ума. На самом деле, ярость Скорпиона к Водолею настолько очевидна, что это единственный признак того, что Водолей на самом деле тоже терпеть не может, что, по сути, делает их союзом, заключенным в… аду.

3. Весы и Овен.

Хотя Весы, возможно, не обладают таким свободным духом, как Водолей, они, как правило, витают в облаках, практически не беспокоясь. В их мире все прекрасно и главное – баланс.

Хотя это работает с другими знаками, Весы вступят в кулачный бой с Овном .

Столкновение личностей — непостоянного знака, который хочет сохранить мир, против упрямого знака, который всегда прав — это практически война в мировой ситуации.

Но хотя они по большей части являются смертельными врагами, они уважают друг друга, потому что понимают друг друга так, как другие знаки этого не понимают.

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