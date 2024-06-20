Хронічними брехунами, як правило, є люди, які не дбають ні про кого, крім себе, і, що дивно, є деякі знаки зодіаку, які брешуть дуже багато.

Коли люди брешуть, це зазвичай відбувається тому, що їм є що приховувати, або вони просто не відчувають, що інша людина гідна чесності.

Тому що велика ймовірність, що вони не лише гукнуть вас в обличчя, але й дадуть зрозуміти всім іншим, що вам не варто довіряти. Жорстко, але факт!

Які знаки Зодіаку ненавидять брехню:

1. ОВЕН (21 березня – 19 квітня)

У Овна немає часу на брехунів. Для всіх, кого вони зустрічають, вони не більш ніж реальні, тому не бачить причин терпіти фальшивих людей.

Однак, на відміну від деяких людей, їх лічильник нісенітниці точно налаштований, тому вони можуть досить швидко винюхувати брехунів.

Овен знає, що якщо ви не можете не брехати, ви не зможете бути такою вже великою людиною з самого початку.

2. БЛИЗНЮКИ (21 травня – 20 червня)

Близнюки щосили намагаються не брехати, бо знають, як паршиво вони почуваються, коли їм брешуть. Не можна сказати, що вони не роблять цього самі (насправді ви будете здивовані, наскільки добре вони можуть маніпулювати ситуацією), але вони безумовно не цінують, що з ними так роблять.

Вони схильні довіряти людям, які виглядають так, ніби знають, що роблять, і якщо ви зрадите цю довіру, вони швидко вас покинуть.

3. СКОРПІОН (23 жовтня – 21 листопада)

Для Скорпіона брехня — найвища зрада. Найкраще (а іноді й найсуворіша якість Скорпіона) — це її здатність завжди бути чесною.

Скорпіон скаже саме те, що має на увазі, навіть якщо це зачепить ваші почуття, тому що він не хоче, щоб якісь уявлення про них зіпсували репутацію.

У них також чудовий нюх на нечесність, але замість того, щоб просто відмахнутися від цього і кинути вас, як це зробив би Овен, Скорпіон віддасть вам справу, щоб ви знали, наскільки сильно ви їх образили.

Коли Скорпіонові завдають болю, ви знаєте, що зробили щось погане.

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