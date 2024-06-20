Хроническими лжецами, как правило, являются люди, которые не заботятся ни о ком, кроме себя, и, что удивительно, есть некоторые знаки зодиака , которые лгут очень много.

Когда люди лгут, это обычно происходит потому, что им есть что скрывать, или они просто не чувствуют, что другой человек достоин честности.

Потому что велика вероятность, что они не только окликнут вас в лицо, но и дадут понять всем остальным, что вам не стоит доверять. Жестко, но факт!

Какие знаки Зодиака ненавидят ложь:

1. ОВЕН (21 марта – 19 апреля)

У Овна нет времени на лжецов. Для всех, кого они встречают, они не более чем реальны, поэтому не видит причин терпеть фальшивых людей.

Однако, в отличие от некоторых людей, их счетчик чуши точно настроен, поэтому они можгут довольно быстро вынюхивать лжецов.

Овен знает, что если вы не можете не лгать, вы не сможете быть таким уж великим человеком с самого начала.

2. БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)

Близнецы изо всех сил стараются не лгать, потому что знают, как паршиво они себя чувствуют, когда им лгут. Нельзя сказать, что они не делает этого сами (на самом деле, вы будете удивлены, насколько хорошо они могут манипулировать ситуацией), но они определенно не ценят, что с ними так делают.

Они склонны доверять людям, которые выглядят так, будто знают, что делают, и если вы предадите это доверие, они быстро вас бросят.

3. СКОРПИОН (23 октября – 21 ноября)

Для Скорпиона ложь — высшее предательство. Лучшее (а иногда и самое суровое качество Скорпиона) — это ее способность всегда быть честным.

Скорпион скажет именно то, что имеет в виду, даже если это заденет ваши чувства, потому что он не хочет, чтобы какие-либо воспринимаемые представления о них испортили репутацию.

У них также отличный нюх на нечестность, но вместо того, чтобы просто отмахнуться от этого и бросить вас, как это сделал бы Овен, Скорпион отдаст вам дело, чтобы вы знали, насколько сильно вы их обидели.

Когда Скорпиону причиняют боль, вы знаете, что сделали что-то очень плохое.

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