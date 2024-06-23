Хоча ми всі шукаємо кохання та прийняття у цьому житті, але деякі знаки Зодіаку далеко не романтичні.

Не всі створені для романтики, є певні знаки Зодіаку , які зовсім не вміють проявляти кохання.

Справа не в тому, що вони не здатні когось любити - вони цілком здатні.

Найменш романтичні знаки Зодіаку:

1. РИБИ (19 лютого – 20 березня)

Романтика дуже важлива для тих, хто народився під знаком Риб, хоча те, як вони її виявляють, не така зоряна. Ці люди дуже емоційні, і це викликає у них певний опір ризику. Вони бояться бути знехтуваними, і якщо хтось відмовиться від їхніх залицянь, вони, швидше за все, відчують себе спустошеними, тому вони відмовляються, коли справа доходить до романтичних стосунків.

Хоча їм подобається, коли їх люблять, вони не хочуть ризикувати, що їх уникатимуть через їхні романтичні жести, що змушує їх відмовлятися від усіх жестів ще до того, як вони почнуться.

2. БЛИЗНЮКИ (21 травня – 20 червня)

Ці люди швидко закохуються. Любов не чужа Близнюкам, які її бажають; проте показати це – інша річ. Якщо ви закохані в Близнюків, ви не прокинетеся від квітів і написаних від руки віршів, але вони допоможуть вам, коли справа доходить до важливих справ. Хоча Близнюки можуть ненавмисно змусити вас відчути себе менш бажаними, якщо вам потрібно, щоб ця людина виконала якесь екстраординарне завдання, вона підійде до справи та виконає все з честю.

У цьому їхній роман; це не схоже на значки сердець і смайли з поцілунками - це схоже на те, ніби ти проїхав 500 миль, щоб побачити тебе, тому що ти виявився самотнім. Звісно, ​​вони прийдуть із порожніми руками. Вони думають, що взяли себе в руки, і хіба цього мало романтики на все життя?

3. СКОРПІОН (23 жовтня – 21 листопада)

Раціональний та приземлений партнер-Скорпіон часом відчужений та усунений від прояву емоцій. Вони ненавидять тих, хто потребує інших, і працюють за системою, яка каже: «Я тут, чи не так?» коли справа доходить до прояву прихильності, це робить їх одним із найменш романтичних знаків зодіаку. Справа не в тому, що вони холодні, а в тому, що вони знають, які їх пріоритети, і романтичний театр не входить до їхнього числа.

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