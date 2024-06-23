Хотя мы все ищем любви и принятия в этой жизни, но некоторые знаки Зодиака далеко не романтичны.

Не все созданы для романтики, есть определенные знаки Зодиака, которые совсем не умеют проявлять любовь.

Дело не в том, что они не способны кого-то любить — они вполне способны.

Наименее романтичные знаки Зодиака:

1. РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)

Романтика очень важна для тех, кто родился под знаком Рыб , хотя то, как они ее проявляют, не столь звездно. Эти люди очень эмоциональны, и это вызывает у них определенное сопротивление риску. Они боятся быть отвергнутыми, и если кто-то откажется от их ухаживаний, они, скорее всего, почувствуют себя опустошенными, поэтому они отказываются, когда дело доходит до романтических отношений.

Хотя им нравится, когда их любят , они не хотят рисковать, что их будут избегать из-за их романтических жестов, что заставляет их отказываться от всех жестов еще до того, как они начнутся.

2. БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)

Эти люди быстро влюбляются. Любовь не чужда Близнецам, которые ее желают; однако показать это – другое дело. Если вы влюблены в Близнецов, вы не проснетесь от цветов и написанных от руки стихов, но они помогут вам, когда дело доходит до важных дел. Хотя Близнецы могут непреднамеренно заставить вас почувствовать себя менее желанными, если вам нужно, чтобы этот человек выполнил какую-то экстраординарную задачу, он подойдет к делу и выполнит все с честью.

В этом их роман; это не похоже на значки сердечек и смайлики с поцелуями — это похоже на то, как будто ты проехал 500 миль, чтобы увидеть тебя, потому что ты оказался одинок . Конечно, они придут с пустыми руками. Они думают, что взяли себя в руки, и разве этого не достаточно романтики на всю жизнь ?

3. СКОРПИОН (23 октября – 21 ноября)

Рациональный и приземленный партнер-Скорпион временами отчужден и отстранен от проявления эмоций. Они ненавидят нуждающихся в других и работают по системе, которая говорит: «Я здесь, не так ли?» когда дело доходит до проявления привязанности, это делает их одним из наименее романтичных знаков зодиака. Дело не в том, что они холодны, а в том, что они знают, каковы их приоритеты, и романтический театр не входит в их число.

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