Як пояснила адвокат Катерина Аніщенко, відмовитися від отримання повістки поштою можна лише у двох випадках.

З початку 16 липня в Україні деякі чоловіки, які мають військову повинні отримувати повістки поштою. У такому випадку існує три можливі варіанти дій, і в двох з них особа може бути визнана ухилянцем від призову.

Адвокат Катерина Аніщенко детально пояснила, як потрібно діяти у випадку отримання повістки поштою.

Військовозобов'язаний громадянин України, який отримав повістку поштою, має три варіанти дій:

Підписати повістку і з'явитися з нею до територіального центру комплектування та військового комісаріату протягом 14 днів. Підписати повістку і надіслати її назад. Не підписувати повістку.

Катерина Аніщенко підкреслила, що у випадку з двома останніми сценаріями отримувач може бути визнаний ухилянцем від мобілізації та понесе відповідні наслідки згідно з чинним законодавством України.

Як пояснила адвокатка, відмовитися від отримання повістки поштою можна лише у двох випадках:

Якщо повістка неправильно оформлена – коли вона не містить необхідних даних, підпису чи печатки керівника територіального центру комплектування. Якщо повістка надійшла не як рекомендований лист – наприклад, якщо її вручили разом із квитанцією на оплату електроенергії.

Аніщенко підкреслила, що в разі отримання неправильно оформленої повістки військовозобов'язаний має право відмовитись від неї на пошті. При цьому у присутності працівника пошти він повинен скласти акт на повернення повістки з обов'язковим підписом і вказанням причини відмови.

Джерело: Новини Pro.

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