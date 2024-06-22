З початку 16 липня в Україні деякі чоловіки, які мають військову повинні отримувати повістки поштою. У такому випадку існує три можливі варіанти дій, і в двох з них особа може бути визнана ухилянцем від призову.
Адвокат Катерина Аніщенко детально пояснила, як потрібно діяти у випадку отримання повістки поштою.
Військовозобов'язаний громадянин України, який отримав повістку поштою, має три варіанти дій:
- Підписати повістку і з'явитися з нею до територіального центру комплектування та військового комісаріату протягом 14 днів.
- Підписати повістку і надіслати її назад.
- Не підписувати повістку.
Катерина Аніщенко підкреслила, що у випадку з двома останніми сценаріями отримувач може бути визнаний ухилянцем від мобілізації та понесе відповідні наслідки згідно з чинним законодавством України.
Як пояснила адвокатка, відмовитися від отримання повістки поштою можна лише у двох випадках:
- Якщо повістка неправильно оформлена – коли вона не містить необхідних даних, підпису чи печатки керівника територіального центру комплектування.
- Якщо повістка надійшла не як рекомендований лист – наприклад, якщо її вручили разом із квитанцією на оплату електроенергії.
Аніщенко підкреслила, що в разі отримання неправильно оформленої повістки військовозобов'язаний має право відмовитись від неї на пошті. При цьому у присутності працівника пошти він повинен скласти акт на повернення повістки з обов'язковим підписом і вказанням причини відмови.
Джерело: Новини Pro.
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