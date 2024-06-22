Как пояснила адвокат Екатерина Анищенко, отказаться от получения повестки по почте можно только в двух случаях.

С начала 16 июля в Украине некоторые мужчины, имеющие военную, должны получать повестки по почте. В таком случае существует три возможных варианта действий, и в двух из них лицо может быть признано уклонянцем от призыва.

Адвокат Екатерина Анищенко подробно объяснила, как нужно действовать в случае получения повестки по почте.

Военнообязанный гражданин Украины, получивший повестку по почте, имеет три варианта действий:

Подписать повестку и явиться с ней в территориальный центр комплектования и военный комиссариат в течение 14 дней. Подписать повестку и отправить ее обратно. Не подписывать повестку.

Екатерина Анищенко подчеркнула, что в случае с двумя последними сценариями получатель может быть признан уклоняющимся от мобилизации и понесет соответствующие последствия согласно действующему законодательству Украины.

Как пояснила адвокат, отказаться от получения повестки по почте можно только в двух случаях:

Если повестка неправильно оформлена, когда она не содержит необходимых данных, подписи или печати руководителя территориального центра комплектования. Если повестка поступила не как заказное письмо – например, если ее вручили вместе с квитанцией на оплату электроэнергии.

Анищенко подчеркнула, что в случае получения неправильно оформленной повестки военнообязанный имеет право отказаться от нее на почте. При этом в присутствии работника почты он должен составить акт возвращения повестки с обязательной подписью и указанием причины отказа.

Источник: Новости Pro.

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