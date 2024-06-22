УКроаїнцям розповіли, як магазини можуть вдаватися до хитрощів з акційними товарами та як не втрапити на такий гачок.

Магазини часто вдаються до хитрощів з акційними товарами, аби заманити покупців. Ми всі любимо вигідні знижки та акції, які обіцяють значну економію. Проте чи замислювались ви, що деякі супермаркети можуть використовувати ці акції як спосіб маніпулювати споживачами і порушувати ваші права?

Експерти з організації "Захист прав споживачів" зазначають, що багато торгових мереж зловживають написами "акційний товар поверненню та обміну не підлягає", що суперечить законодавству. За законом, споживач має право повернути або обміняти непродовольчий товар належної якості, навіть якщо він був придбаний за акцією.

Згідно з чинним законодавством, кожен покупець має право обміняти товар належної якості протягом 14 днів з моменту покупки, якщо він не підходить за такими характеристиками:

форма;

габарити;

фасон;

колір;

розмір;

інші параметри, що роблять товар непридатним для використання за призначенням.

Це правило застосовується навіть до акційних товарів, і будь-які написи, що обмежують це право, є незаконними. Більше того, деякі магазини можуть за своїм бажанням подовжити цей термін. Для того щоб обміняти товар належної якості, він повинен зберегти товарний вигляд, не бути у використанні та мати всі необхідні властивості. Також потрібно зберегти:

пломби;

ярлики;

чек або інший розрахунковий документ, виданий при покупці.

Однак слід враховувати винятки. Постановою Кабінету Міністрів від 19.03.1994 р. №172 встановлено перелік товарів, які не підлягають обміну:

парфумерно-косметичні вироби;

пір'яно-пухові вироби;

дитячі м'які іграшки;

зубні щітки;

апарати для гоління тощо.

Щоб уникнути маніпуляцій з боку супермаркетів, завжди уважно читайте правила обміну та повернення товарів, зберігайте чеки та інші документи, що підтверджують покупку. Якщо ваші права були порушені, не вагайтеся звертатися до органів захисту прав споживачів для консультацій та підтримки.

Джерело: znaj

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