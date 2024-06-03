Ще у серпні минулого року з'явилася інформація про те, що в Україні планується заснувати новий підрозділ.

У Верховній Раді України розглядається ініціатива щодо створення військової поліції. Міністерство оборони закликало парламентаріїв надати пріоритет цьому законопроекту та забезпечити його підтримку. Про це повідомили в пресслужбі Міноборони. Стало відомо, чим буде займатись військова поліція.

Міністерство оборони України апелює до народних депутатів з проханням надати пріоритет законопроекту № 6569-д, який передбачає створення військової поліції на основі Військової служби правопорядку Збройних сил України. Запропонована структура зможе здійснювати розшук, затримання, документування злочинів і захист прав військовослужбовців у відповідності зі стандартами НАТО AJP-3.21.

Міністерство також підкреслило необхідність наділення військової поліції слідчими повноваженнями та висловило готовність до співпраці з депутатами для подальшого вдосконалення законодавчої ініціативи.

"Цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме військова поліція", — заявили у міністерстві.

Ще у серпні минулого року з'явилася інформація про те, що в Україні планують заснувати новий підрозділ у складі Міністерства оборони — військову поліцію.

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