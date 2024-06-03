Еще в августе прошлого года появилась информация о том, что в Украине планируется учредить новое подразделение.

В Верховной Раде рассматривается инициатива по созданию военной полиции. Министерство обороны призвало парламентариев предоставить приоритет этому законопроекту и обеспечить его поддержку. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Стало известно, чем будет заниматься военная полиция.

Министерство обороны Украины апеллирует к народным депутатам с просьбой предоставить приоритет законопроекта № 6569-д, предусматривающий создание военной полиции на основе Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. Предлагаемая структура сможет осуществлять розыск, задержание, документирование преступлений и защиту прав военнослужащих в соответствии со стандартами НАТО AJP-3.21.

Министерство также подчеркнуло необходимость наделения военной полиции следственными полномочиями и выразило готовность к сотрудничеству с депутатами для дальнейшего усовершенствования законодательной инициативы.

"Этот документ имеет ключевое значение для Вооруженных сил Украины, остро нуждающихся в создании системы юстиции, первым шагом к которой является именно военная полиция", — заявили в министерстве.

Еще в августе прошлого года появилась информация о том, что в Украине планируется учредить новое подразделение в составе Министерства обороны — военную полицию.

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